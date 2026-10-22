Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол сподели мнението си след драматичното равенство 2:2 с Нордселанд в Лигата на конференциите. Наставникът на "армейците" заяви, че изкуственият терен е бил голямото предимство на съперника, като отличи първите 20 минути на своя отбор.

"От една страна съм доволен, от друга - не толкова. Първите 20 минути бяха много добри за нас. След това стана по-трудно, отколкото очаквахме. Те са свикнали да играят на този терен и за тях това беше голямо предимство.

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През втората част те контролираха по-добре мача и разстоянието между линиите ни беше много голямо. Трябва ни повече време да работим върху детайлите.

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За мен няма никаква логика да дава 4 жълти картона накрая. Когато играеш като гост в Европа и вземеш една точка, не е лошо", каза Гиздол.

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Снимки: Startphoto