Годой: Заслужавахме трите точки, остава горчив привкус

Нападателят на ЦСКА Леандро Годой сподели мнението си след равенството 2:2 при гостуването на Нордселанд в Лига на конференциите. Аржентинецът отбеляза и двете попадения за „червените“, но изрази съжаление, че те не се оказаха достатъчни за победата.

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„Мисля, че отборът направи страхотен мач. Дори заслужавахме и трите точки, затова остава горчив привкус. Успяхме да отбележим голове, но не успяхме да вземем победата“, заяви Годой.

„Винаги се опитвам да отбележа и давам всичко от себе си. Най-важното обаче е с моите голове да успяваме да печелим“, допълни нападателят.

„Ще се опитаме да коригираме грешките, които допуснахме днес. Ще се повторя — заслужавахме трите точки, защото изиграхме много добър мач“, завърши голмайсторът на ЦСКА.

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