Олсен след равенството с ЦСКА: Научихме важни неща за футбола

Старши треньорът на Нордселанд Йенс Олсен коментира равенството 2:2 срещу ЦСКА в Лига на конференциите. Наставникът отчете трудното начало за своя отбор, но изрази мнение, че през второто полувреме домакините са били по-добрият състав.

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„Мисля, че за всички фенове това беше добър мач между два добри отбора. Имаше хубави положения и от двете страни. Бяхме поставени под сериозно напрежение в началото на сблъсъка, но после се върнахме в мача и започнахме да доминираме. През второто полувреме бяхме далеч по-добрият отбор“, заяви Олсен.

Треньорът на датчаните отличи и умението на „червените“ да контролират ритъма на срещата.

„ЦСКА се справяше много добре с това да убива темпото. Изглеждаше като опитен отбор. Днес научихме много важни неща за футбола“, допълни наставникът на Нордселанд.

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