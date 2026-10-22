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Бивш заместник-кмет става шеф в ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 09:21
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Нов директор ще има в ЦСКА. Той ще бъде представен официално от "червените" на голяма пресконференция, която ще бъде дадена по повод завръщането на стадион "Българска армия".

Хамлетова дилема пред ЦСКА
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Tой се казва Александър Владимиров, съобщават колегите от "Мач Телеграф". Само преди броени дни той бе освободен от УС на Общински фонд "Култура" във Враца, където бе и зам.-кмет по спорта.

ЦСКА ще открие новия стадион "Българска армия" срещу Славия на 31 октомври, събота.

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