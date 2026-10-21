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Обявиха съдиите само за три мача от 12-ия кръг в efbet Лига

  • 21 окт 2026 | 19:04
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Обявиха съдиите само за три мача от 12-ия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия обяви назначенията само за първите три мача от 12-ия кръг в efbet Лига. Откриващият двубой ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. Георги Кабаков и Радослав Гидженов получиха наряди съответно за Дунав (Русе) - Спартак (Варна) и Локомотив (София) - Ботев (Враца).

23 октомври 2026 г., петък, 19:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Ботев АД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР:  Антонио Тодоров Антов

СН: Александър Костадинов Костадинов

24 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.

ФК Дунав Русе - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР:  Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Мартин Живков Богдев 

24 октомври 2026 г., събота, 16:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Никола Петров Джугански

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