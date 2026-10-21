Обявиха съдиите само за три мача от 12-ия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия обяви назначенията само за първите три мача от 12-ия кръг в efbet Лига. Откриващият двубой ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. Георги Кабаков и Радослав Гидженов получиха наряди съответно за Дунав (Русе) - Спартак (Варна) и Локомотив (София) - Ботев (Враца).
23 октомври 2026 г., петък, 19:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Ботев АД
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Александър Костадинов Костадинов
24 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.
ФК Дунав Русе - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Мартин Живков Богдев
24 октомври 2026 г., събота, 16:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Никола Петров ДжуганскиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google