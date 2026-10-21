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Илиан Илиев: Дузпата можеше да промени хода на мача

  • 21 окт 2026 | 20:50
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Наставникът на Черно море – Илиан Илиев призна, че тимът му работи под голямо напрежение с оглед резултатите. Той сподели мнението си след поражението с 0:1 от Локомотив Пловдив.

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"Не успяхме да отбележим. Предвид цялата обстановка при нас излязохме сковани. Има напрежение. След това се отпуснахме и създадохме няколко ситуации. Направихме промени през второто полувреме. Имахме идея в мача да поиграят момчета, които нямат толкова шанс, след което да влязат титулярите. Дузпата можеше да промени хода на мача. Едно младо момче, родено през 2007 година, дебютира. Искахме да играят повече млади.

Неприятно е да се работи в ситуация като тази. Обстановката е тягостна. Тежи ни, че сме последни и не се представяме добре. Всички сме виновни. Най-неприятното е, че в годините успяхме с много труд и лишения от всички да създадем обстановка, в която да сме като едно цяло. Накарахме много отбори да се страхуват от нас. Най-много ме боли от това разединение. Изходът от тази ситуация е с победа. Ако не успеем, нямаме работа тук".

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