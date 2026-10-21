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Ботев стартира наддаването за фланелката на "Вълшебния мустак"

  • 21 окт 2026 | 16:53
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ПФК Ботев продължи благотворителната кампания "Заедно с Ботев“. От "жълто-черния" клуб пуснаха на търг автентичната фланелка на Алберто Салидо от мача срещу Черноморец (Бургас) за Купата на България.

"Канарите" победата с 4:0, като "Вълшебният мустак", както от клуба наричат испанския нападател, реализира едно попадение. Впоследствие Салидо бе избран за Играч на мача.

Началната цена е 70 евро, а всяка следваща оферта трябва да бъде с минимум 10 евро по-висока от предходната.

Наддаването се осъществява в коментарите под публикацията на клуба в официалната страница във Фейсбук, а събраните средства ще бъдат дарени за лечението на малката Натали-Ирен.

Търгът приключва в петък (23 октомври) в 12:00 часа на обяд.

"До момента благотворителната кампания "Заедно с Ботев“ събра общо 3150 евро за лечението на малката Натали-Ирен. Благодарим на всички, които се включиха и продължават да бъдат част от тази благотворителна кауза", завършва официалното съобщение на ПФК Ботев.

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