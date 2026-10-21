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Бивш защитник на Левски спира с футбола

  • 21 окт 2026 | 15:14
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Бившият защитник на Левски Холмар Ейолфсон обяви, че ще прекрати професионалната си футболна кариера след края на настоящия сезон. Исландецът съобщи новината с емоционално послание, в което направи равносметка на изминатия път и благодари на хората, които са го подкрепяли през годините.

„След дълго обмисляне реших, че когато този сезон приключи, ще се оттегля от футбола.

Още от малко момче мечтата ми беше да играя професионален футбол и съм благодарен, че получих тази възможност. От Хонконг до Уест Хем Юнайтед, Челтнъм Таун, КСВ Розеларе, ВфЛ Бохум, Розенборг, Макаби Хайфа, Левски София и Валур.

Да представям страната си с националния отбор, да играя за някои страхотни клубове, да живея в различни държави и да опознавам нови култури — всичко това беше привилегия. Това са преживявания и спомени, които ще останат с мен до края на живота ми.

Огромно благодаря на всички страхотни хора, които срещнах по пътя — съотборници, треньори, служители и привърженици.

Специални благодарности на съпругата ми и семейството ми за подкрепата през всички възходи и падения.

Беше невероятно пътешествие и съм благодарен за всяка част от него.“

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