Лудогорец отказа да изпълни молба на ЦСКА

ЦСКА е поискал да дръпне с ден по-късно следващия си шампионатен двубой, който е срещу Лудогорец, но е получил отказ от “орлите”, призна тренорът на “червените” Маркус Гиздол. Двубоят трябва да се изиграе по програма на 26 октомври (понеделник) от 19:30 часа.

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Принципно софиянци имат право на едно отлагане на мач в първенството. Те обаче не желаят да се възползват от него, а германският им предводител призна, че подобно нещо няма да облекчи програмата им, тъй като срещата ще трябва да се проведе през декември.

Поради тази причина те са отправили запитване до Лудогорец дали е съгласен мачът на стадион “Васил Левски” да бъде изместен за вторник, но са получили отказ.

Днес пък ЦСКА гостува на Нордселанд в двубой от основната фаза на Лига на конференциите.

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