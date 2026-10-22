Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига на конференциите
  2. ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 2786
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

ЦСКА излиза срещу Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лига на конференциите. Срещата в Дания ще започне с първия съдийски сигнал на англичанина Робърт Джоунс в 19:45 часа.

Носителят на Купата на България започна с поражение в основната фаза. "Червените" отстъпиха с 1:2 срещу лидера в Лига 1 Монако, но оставиха много добри впечатления с играта си, като при малко повече точност в атака резултатът можеше да бъде поне равен.

Теренът, който плаши мнозина, но не и Гиздол, Сенси и ЦСКА (видео+снимки)
Теренът, който плаши мнозина, но не и Гиздол, Сенси и ЦСКА (видео+снимки)

Нордселанд от своя страна стартира с реми при гостуването си на Хартс. Датският тим измъкна точката с попадение на халфа Никлас Ройкяер в 86-ата минута. Във временното класиране на Суперлиген отборът заема четвъртата позиция.

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

През уикенда ЦСКА имаше гостуване на Несебър за Sesame Купа на България, което се оказа доста по-трудно от очакваното. Нещата отиваха на продължения, когато Йоанис Питас реализира дузпа в 89-ата минута, а в добавеното време Мохамед Брахими оформи крайното 2:0. Лошата новина за армейците край морето дойде от контузията на Жоел Цварц. Голмайсторът напусна с разтежение, което го извади от сметките на Маркус Гиздол. Няма го и Жан-Филип Гбамен, който минава за най-сигурният защитник на армейците.

Сенси: Харесва ми да играя на мокър терен, но трябва да внимаваме
Сенси: Харесва ми да играя на мокър терен, но трябва да внимаваме

"Червените" със сигурност трябва да вземат под внимание специфичните условия на "Фарум Парк" - изкуствената тревна настилка. На същото игрище Лудогорец претърпя погром с 1:7 през 2023-та, което доведе до сътресение в клуба от Разград. ЦСКА е в серия от трудни мачове: в понеделник отборът на Гиздол гостува на "орлите" в еfbet Лига, а след това се задава откриването на стадион "Българска армия".

Мартино: Излизаме за победа, ще защитим честта на ЦСКА и за отсъстващите
Мартино: Излизаме за победа, ще защитим честта на ЦСКА и за отсъстващите

Нордселанд - ЦСКА

Съдия: Робърт Джоунс (Англия)
Начало: 19:45 часа
Стадион: "Фарум Парк", Фарум

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Дания

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: AI

Още от БГ Футбол

Лудогорец отказа да изпълни молба на ЦСКА

Лудогорец отказа да изпълни молба на ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 00:20
  • 13049
  • 21
Теренът, който плаши мнозина, но не и Гиздол, Сенси и ЦСКА (видео+снимки)

Теренът, който плаши мнозина, но не и Гиздол, Сенси и ЦСКА (видео+снимки)

  • 21 окт 2026 | 22:38
  • 6576
  • 17
Илиан Илиев: Дузпата можеше да промени хода на мача

Илиан Илиев: Дузпата можеше да промени хода на мача

  • 21 окт 2026 | 20:50
  • 2119
  • 15
Душан Косич: Всяка победа е важна в този момент

Душан Косич: Всяка победа е важна в този момент

  • 21 окт 2026 | 20:46
  • 1066
  • 0
Умарбаев: Имахме късмет

Умарбаев: Имахме късмет

  • 21 окт 2026 | 20:35
  • 1131
  • 1
Ники Кънчев пред Sportal.bg: За “Армията” и гостуването на ЦСКА в Дания

Ники Кънчев пред Sportal.bg: За “Армията” и гостуването на ЦСКА в Дания

  • 21 окт 2026 | 20:32
  • 3695
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 1160
  • 6
Десет крачки в Копенхаген

Десет крачки в Копенхаген

  • 22 окт 2026 | 07:40
  • 2352
  • 0
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 6438
  • 1
Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

  • 21 окт 2026 | 23:53
  • 22855
  • 74
Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг

Реал Мадрид започна колебливо, но след това разпердушини РБ Лайпциг

  • 21 окт 2026 | 23:54
  • 20144
  • 18