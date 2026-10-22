Хамлетова дилема пред ЦСКА

Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

ЦСКА излиза срещу Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лига на конференциите. Срещата в Дания ще започне с първия съдийски сигнал на англичанина Робърт Джоунс в 19:45 часа.

Носителят на Купата на България започна с поражение в основната фаза. "Червените" отстъпиха с 1:2 срещу лидера в Лига 1 Монако, но оставиха много добри впечатления с играта си, като при малко повече точност в атака резултатът можеше да бъде поне равен.

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Нордселанд от своя страна стартира с реми при гостуването си на Хартс. Датският тим измъкна точката с попадение на халфа Никлас Ройкяер в 86-ата минута. Във временното класиране на Суперлиген отборът заема четвъртата позиция.

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През уикенда ЦСКА имаше гостуване на Несебър за Sesame Купа на България, което се оказа доста по-трудно от очакваното. Нещата отиваха на продължения, когато Йоанис Питас реализира дузпа в 89-ата минута, а в добавеното време Мохамед Брахими оформи крайното 2:0. Лошата новина за армейците край морето дойде от контузията на Жоел Цварц. Голмайсторът напусна с разтежение, което го извади от сметките на Маркус Гиздол. Няма го и Жан-Филип Гбамен, който минава за най-сигурният защитник на армейците.

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"Червените" със сигурност трябва да вземат под внимание специфичните условия на "Фарум Парк" - изкуствената тревна настилка. На същото игрище Лудогорец претърпя погром с 1:7 през 2023-та, което доведе до сътресение в клуба от Разград. ЦСКА е в серия от трудни мачове: в понеделник отборът на Гиздол гостува на "орлите" в еfbet Лига, а след това се задава откриването на стадион "Българска армия".

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Нордселанд - ЦСКА

Съдия: Робърт Джоунс (Англия)

Начало: 19:45 часа

Стадион: "Фарум Парк", Фарум



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Дания

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Снимки: AI