Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

  • 21 окт 2026 | 18:03
  • 2499
  • 2
БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз направи няколко промени, за да удовлетвори желанието на ЦСКА мачът със Славия от 14-ия кръг на efbet Лига да бъде изместен от петък (30 октомври) за събота (31 октомври). Именно тогава се очаква да бъде открит стадион "Българска армия".

След 76 години ЦСКА отново открива "Армията" срещу Славия
След 76 години ЦСКА отново открива "Армията" срещу Славия

"По искане на ПФК „ЦСКА“ Сф със съгласието на ФК и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, се правят следните промени в програмата на XIV – ти кръг  от ППФЛ /efbet лига/:

Срещата между отборите на ПФК „ЦСКА” Сф и ПФК „Славия” Сф, по програма на 30.10/петък/2026 г., ще се играе на 31.10/събота/ от 19.30 ч. 

Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Сф и ПФК „Ботев” Пд по програма на 31.10/събота/, ще се играе на 30.10/петък/2026 г от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Пд и ПФК „Лудогорец 1945” Рз, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 14.00 ч, вместо от  15.00 ч.

Срещата ПФК „Дунав” Рс и ПФК „Левски” Сф, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 16.30 ч, вместо от  17.30 ч.", написаха от СТК към БФС.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бивш защитник на Левски спира с футбола

Бивш защитник на Левски спира с футбола

  • 21 окт 2026 | 15:14
  • 1617
  • 1
Боримиров: Отиваме за максимума в Чехия

Боримиров: Отиваме за максимума в Чехия

  • 21 окт 2026 | 15:06
  • 3380
  • 18
Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

  • 21 окт 2026 | 15:00
  • 6941
  • 27
Димитър Бербатов ще се срещне с ученици в Стара Загора

Димитър Бербатов ще се срещне с ученици в Стара Загора

  • 21 окт 2026 | 14:52
  • 687
  • 2
Левски без Търдин в Чехия

Левски без Търдин в Чехия

  • 21 окт 2026 | 14:49
  • 1748
  • 0
Български треньори на обучителен обмен в академията на Челси

Български треньори на обучителен обмен в академията на Челси

  • 21 окт 2026 | 14:44
  • 1138
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски кацна в Прага

Левски кацна в Прага

  • 21 окт 2026 | 18:14
  • 489
  • 0
ЦСКА пристигна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

ЦСКА пристигна в Копенхаген, "нападнаха" армейците за автографи

  • 21 окт 2026 | 14:08
  • 8234
  • 38
11-те на Черно море и Локомотив (Пловдив)

11-те на Черно море и Локомотив (Пловдив)

  • 21 окт 2026 | 17:25
  • 2043
  • 2
Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Целта ни е да спечелим всичко през сезона

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Целта ни е да спечелим всичко през сезона

  • 21 окт 2026 | 14:12
  • 5332
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 286662
  • 85