БФС размести мачове на Левски и Лудогорец заради ЦСКА - Славия

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз направи няколко промени, за да удовлетвори желанието на ЦСКА мачът със Славия от 14-ия кръг на efbet Лига да бъде изместен от петък (30 октомври) за събота (31 октомври). Именно тогава се очаква да бъде открит стадион "Българска армия".

След 76 години ЦСКА отново открива "Армията" срещу Славия

"По искане на ПФК „ЦСКА“ Сф със съгласието на ФК и съгласувано с Нова Броудкастинг груп и БПФЛ, се правят следните промени в програмата на XIV – ти кръг от ППФЛ /efbet лига/:

Срещата между отборите на ПФК „ЦСКА” Сф и ПФК „Славия” Сф, по програма на 30.10/петък/2026 г., ще се играе на 31.10/събота/ от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Сф и ПФК „Ботев” Пд по програма на 31.10/събота/, ще се играе на 30.10/петък/2026 г от 19.30 ч.

Срещата между отборите на ПФК „Локомотив” Пд и ПФК „Лудогорец 1945” Рз, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 14.00 ч, вместо от 15.00 ч.

Срещата ПФК „Дунав” Рс и ПФК „Левски” Сф, ще се играе по програма на 31.10/събота/ от 16.30 ч, вместо от 17.30 ч.", написаха от СТК към БФС.

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