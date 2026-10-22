Лудогорец вдига Квадво Дуа за дербито с ЦСКА

Нападателят Квадво Дуа ще бъде готов за двубоя с ЦСКА в понеделник. Швейцарецът бе извън строя за Лудогорец над месец заради контузия. Той дори проведе част от възстановяването си в чужбина, пише "Тема Спорт".

Атакуващият футболист вчера се включи в тренировката на орлите наравно със съотборниците си и се очаква да попадне в групата за гостуването на "червените". За последно таранът бе на терена при победата с 2:1 над Локомотив София на 6 септември.

Тогава се появи в игра в заключителните десетина минути на мача. След това 29-годишният футболист пропусна победите над Септември (2:1) и Арда (5:0), както и успеха за купата срещу Берое (3:0). От началото на сезона Дуа е преследван от травми, като те му позволиха да вземе участие в девет двубоя - седем в Първа лига и два в евротурнирите. В тях швейцарецът вкара един гол. Това се случи при равенството 1:1 със Славия в Разград.

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