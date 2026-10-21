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Пратиха топ рефер да свири във Втора лига след недоволство от ЦСКА

  • 21 окт 2026 | 17:54
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Пратиха топ рефер да свири във Втора лига след недоволство от ЦСКА

Първият в ранглистата на родните съдии - Любослав Любомиров, получи наряд за мача от Втора лига между Берое и Рилски спортист този петък. Както е известно, от ЦСКА поискаха перничанинът да бъде изваден завинаги от съдийството заради негови отсъждания по време на гостуването на ЦСКА 1948, спечелено с 3:2.

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

Към този момент Любослав Любомиров е понижен и поне през този футболен уикенд ще ръководи мач от второто ниво на родния ни футбол.

Сходна съдба споходи и Васил Минев, който е командирован на двубоя Спартак Плевен - Етър. 

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ, 13 кръг Mr Bit Втора Лига

23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.

ЦСКА II - ЯНТРА

ГС:        Иван Руменов Христов         АС1:    Петр Тодоров Балтаджиев  АС2:    Мартин Мартинов Иванов

4-ТИ:   Мурад Халил Адем                                             

СН:      Иво Величков Боев 

23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.

ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 – СПОРТИСТ СВОГЕ

ГС:        Християна Красимирова Гутева    АС1:    Венелин Павлов Иванов          АС2:    Велин Диманов Димитров

4-ТИ:   Николай Стоянов Иванов                                             

СН:      Атанас Петров Бозев            

23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.

ВИХРЕН - МАРЕК

ГС:        Кристиян Николов Колев    АС1:    Цветан Гошов Горанов              АС2:    Иван Калоянов Беделев

4-ТИ:   Петър Георгиев Димитров                                            

СН:      Димитър Божидаров Стоилов       

23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.

БЕРОЕ - РИЛСКИ СПОРТИСТ

ГС:        Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Радослав Георгинов Вутов        АС2:    Николай Иванов Михайлов

4-ТИ:   Иво Петров Иванов                                           

СН:      Пламен Божидаров Мехлемов      

23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.

ХЕБЪР - НЕСЕБЪР

ГС:        Георги Иванов Иванов         АС1:    Драгомир Веселинов Димитров       АС2:    Георги Димчев Великов

4-ТИ:   Камен Ташев Терзиев                                                     

СН:      Стефан Спасов Иванов      

23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.

ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - ПИРИН БЛАГОВГРАД

ГС:        Дженк Мустафа Ташдемир АС1:    Димо Дамянов Вълчев              АС2:    Християн Цанков Симеонов

4-ТИ:   Красимир Маргаритов Кръстев                                               

СН:      Йосиф Петров Ронков         

23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.

СПАРТАК ПЛЕВЕН - ЕТЪР

ГС:        Васил Петров Минев            АС1:    Стоян Игнатов Петров              АС2:    Стоян Георгиев Стоянов

4-ТИ:   Христо Митков Минчев                                                  

СН:      Владимир Йорданов Владимиров            

27 октомври 2026 г., вторник, 18:00 ч.

ЛУДОГОРЕЦ II – ДОБРУДЖА

ГС:        Сезер Севджанов Сабриев             АС1:    Владимир Тодоров Ташков         АС2:    Теодор Пешев Петров

4-ТИ:   Кристиaн Младенов Тодоров                                                    

СН:      Стоян Христов Денев           

28 октомври 2026 г., сряда, 18:00 ч.

ФРАТРИЯ - МОНТАНА

ГС:        Стилян Стоянов Колев         АС1:    Михаел Николаев Денчев             АС2:    Кристиян Ботев Минков

4-ТИ:   Борис Борисов Попов                                                    

СН:      Диян Христов Вълков           

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