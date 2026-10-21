Пратиха топ рефер да свири във Втора лига след недоволство от ЦСКА

Първият в ранглистата на родните съдии - Любослав Любомиров, получи наряд за мача от Втора лига между Берое и Рилски спортист този петък. Както е известно, от ЦСКА поискаха перничанинът да бъде изваден завинаги от съдийството заради негови отсъждания по време на гостуването на ЦСКА 1948, спечелено с 3:2.

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Към този момент Любослав Любомиров е понижен и поне през този футболен уикенд ще ръководи мач от второто ниво на родния ни футбол.

Сходна съдба споходи и Васил Минев, който е командирован на двубоя Спартак Плевен - Етър.

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ, 13 кръг Mr Bit Втора Лига

23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.

ЦСКА II - ЯНТРА

ГС: Иван Руменов Христов АС1: Петр Тодоров Балтаджиев АС2: Мартин Мартинов Иванов

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Иво Величков Боев

23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.

ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 – СПОРТИСТ СВОГЕ

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Николай Стоянов Иванов

СН: Атанас Петров Бозев

23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.

ВИХРЕН - МАРЕК

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев

4-ТИ: Петър Георгиев Димитров

СН: Димитър Божидаров Стоилов

23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.

БЕРОЕ - РИЛСКИ СПОРТИСТ

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Иво Петров Иванов

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.

ХЕБЪР - НЕСЕБЪР

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Драгомир Веселинов Димитров АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Камен Ташев Терзиев

СН: Стефан Спасов Иванов

23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.

ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - ПИРИН БЛАГОВГРАД

ГС: Дженк Мустафа Ташдемир АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Християн Цанков Симеонов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Йосиф Петров Ронков

23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.

СПАРТАК ПЛЕВЕН - ЕТЪР

ГС: Васил Петров Минев АС1: Стоян Игнатов Петров АС2: Стоян Георгиев Стоянов

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Владимир Йорданов Владимиров

27 октомври 2026 г., вторник, 18:00 ч.

ЛУДОГОРЕЦ II – ДОБРУДЖА

ГС: Сезер Севджанов Сабриев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров

СН: Стоян Христов Денев

28 октомври 2026 г., сряда, 18:00 ч.

ФРАТРИЯ - МОНТАНА

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Диян Христов Вълков

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