Пратиха топ рефер да свири във Втора лига след недоволство от ЦСКА

Първият в ранглистата на родните съдии - Любослав Любомиров, получи наряд за мача от Втора лига между Берое и Рилски спортист този петък. Както е известно, от ЦСКА поискаха перничанинът да бъде изваден завинаги от съдийството заради негови отсъждания по време на гостуването на ЦСКА 1948, спечелено с 3:2.
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети
Към този момент Любослав Любомиров е понижен и поне през този футболен уикенд ще ръководи мач от второто ниво на родния ни футбол.
Сходна съдба споходи и Васил Минев, който е командирован на двубоя Спартак Плевен - Етър.
СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ, 13 кръг Mr Bit Втора Лига
23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.
ЦСКА II - ЯНТРА
ГС: Иван Руменов Христов АС1: Петр Тодоров Балтаджиев АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Иво Величков Боев
23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 – СПОРТИСТ СВОГЕ
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Николай Стоянов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
23 октомври 2026 г., петък, 16:00 ч.
ВИХРЕН - МАРЕК
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Петър Георгиев Димитров
СН: Димитър Божидаров Стоилов
23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.
БЕРОЕ - РИЛСКИ СПОРТИСТ
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Иво Петров Иванов
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.
ХЕБЪР - НЕСЕБЪР
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Драгомир Веселинов Димитров АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Камен Ташев Терзиев
СН: Стефан Спасов Иванов
23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - ПИРИН БЛАГОВГРАД
ГС: Дженк Мустафа Ташдемир АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Християн Цанков Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йосиф Петров Ронков
23 октомври 2026 г., петък, 18:00 ч.
СПАРТАК ПЛЕВЕН - ЕТЪР
ГС: Васил Петров Минев АС1: Стоян Игнатов Петров АС2: Стоян Георгиев Стоянов
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Владимир Йорданов Владимиров
27 октомври 2026 г., вторник, 18:00 ч.
ЛУДОГОРЕЦ II – ДОБРУДЖА
ГС: Сезер Севджанов Сабриев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров
СН: Стоян Христов Денев
28 октомври 2026 г., сряда, 18:00 ч.
ФРАТРИЯ - МОНТАНА
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Диян Христов Вълков