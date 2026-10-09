Смятаният за основен конкурент Инфантино за президент на ФИФА няма да се кандидатира, времето за алтернативи изтича

Шефът на КОНКАКАФ Виктор Монталяни е взел решение в крайна сметка да не се кандидатира за шеф на ФИФА. Канадецът бе спряган като възможна кандидатура срещу Джани Инфантино догодина и бе определян като силна алтернатива на швейцареца. Вместо това Монталяни ще се стреми към нов мандат начело на КОНКАКАФ. Това поставя в по-сложна позиция опозиционерите на Инфантино, които призовават за неговото отстраняване и смяна. Лидер в това отношение е УЕФА, която, както като конфедерация, така и като отделни страни вече твърдо заявиха позицията си срещу настоящия шеф на ФИФА.

Вацке потвърди позицията на Германия: Инфантино вече не е приемлив като президент на ФИФА

Джани Инфантино създаде няколко скандала около себе си през това лято. Той получи много силни критики по време на Световното първенство, когато изключително спорно бе отменено наказание на звездата на САЩ Фоларин Балогун, а впоследствие президентът Доналд Тръмп обясни, че се е обаждал на швейцареца, за да оказва натиск за това решение. Още по-силно недоволство се получи след края на Мондиал 2026, когато се оказа, че Инфантино иска да създаде отделна корпорация, която да разпродаде част от комерсиалните права на световните първенства, а участие в тази дейност имат роднини именно на Тръмп. Това предизвика взрив на недоволство и призиви за оттеглянето на Инфантино. Първоначално той опита да защити проекта, но впоследствие обяви, че ще го изтегли, макар все пак да запази негови част и да ги постави на обсъждане на последната сесия на ФИФА. Опозиционерите на швейцарския шеф са притиснати от времето да намерят силна кандидатура, която би могла да се изправи срещу Инфантино, тъй като крайният срок за подаване на кандидатура е 18 ноември.

Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google