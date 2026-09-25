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  3. Четирите най-големи европейски първенства с обща декларация срещу Инфантино

Четирите най-големи европейски първенства с обща декларация срещу Инфантино

  • 25 сеп 2026 | 12:42
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Четирите най-големи европейски първенства с обща декларация срещу Инфантино

Английската Премиър лийг, испанската Ла Лига, италиснаката Серия "А" и германската Бундеслигата излязоха с обща декларация, в която призоваха ФИФА към реформи. Искането на четири от петте най-големи шампионата в Европа е свързано с провалилия се план на президента на ФИФА Джани Инфантино да може да продава дялове от турнирите, провеждащи се под егидата на световната футболна централа, в това число и световното първенство за мъже. В съвместното изявление на четирите лиги президентът на ФИФА е обвинен, че активно прокарва "идеи, водещи до експлоатация, вместо да се стреми да предпазва от тях".

Инфантино е отворен за диалог относно търговската реформа във ФИФА
Инфантино е отворен за диалог относно търговската реформа във ФИФА

Сътрудничеството между четирите водещи европейски лиги засилва натиска върху Инфантино, който възнамерява да се кандидатира за нов мандат на предстоящия Изборен конгрес на ФИФА. Редица национални федерации, най-вече в Европа, обаче вече обявиха, че няма да подкрепят швейцареца заради спорния му план да продаде правата върху световното първенство чрез дъщерно дружество. "През последните години дългогодишните устои на футбола са застрашени от фундаментален проблем в управлението", се посочва в изявлението на английската, испанската, италианската и германската лига.

КАФ покани Инфантино на конференция в Кабо Верде
КАФ покани Инфантино на конференция в Кабо Верде
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