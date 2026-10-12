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Тежко ранен полицай и десет арестувани след сблъсъци на дербито между Ливърпул и Манчестър Сити

  • 12 окт 2026 | 14:16
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Полицейски служител получи сериозни лицеви наранявания по време на арест след края на дербито от Премиър лийг между Ливърпул и Манчестър Сити. Пострадалият служител на реда вече се възстановява в дома си, след като му е била оказана спешна помощ в болница, съобщиха от полицията в Мърсисайд.

Инцидентът стана повод за общо десет ареста на стадион „Анфийлд“ и около него. Срещата беше първа за „гражданите“, след като клубът бе признат за виновен по обвинения в нарушаване на финансовите правила. На терена лидерът в класирането Манчестър Сити се наложи категорично с 3:0 над домакините след изпълнени с напрежение седмици.

Манчестър Сити е изправен пред тежки санкции, включително отнемане на точки или изваждане от елита, в случай че клубът загуби обжалването на решението на независимата комисия, разгледала над сто обвинения за финансови нарушения. По време на целия двубой привържениците на Ливърпул посрещаха съперника с бурни освирквания и скандирания „мошеници“.

От полицията в Мърсисайд съобщиха подробности за задържаните лица:

Един мъж е арестуван по подозрение за две нападения срещу полицейски служител; петима души са задържани за скандирания, свързани с човешки трагедии; един човек е арестуван за хулиганство в нетрезво състояние и физическо нападение; двама са задържани за нарушаване на обществения ред; един привърженик е арестуван за хвърляне на предмети към терена.

Полицейският служител е пострадал около 18:35 ч. на улица „Анфийлд Роуд“, докато феновете са напускали съоръжението, по време на опит за задържане на правонарушител.

Главен инспектор Лиан Хобин коментира случилото се:

„Полицейските служители и стюардите са там, за да гарантират сигурността на гражданите. Изключително разочароващо е, че служител на реда е получил тежки наранявания при изпълнение на служебния си дълг. Води се пълно разследване, за да бъдат подведени под отговорност всички виновници.“

Хобин подчерта, че властите ще продължат безкомпромисните мерки срещу запалянковците, които използват исторически футболни трагедии като тази на „Хилзбъроу“ за провокации.

„Трагичната загуба на човешки животи никога не бива да се превръща в инструмент за съперничество между агитките. Подобни скандирания нанасят огромна болка на близките на загиналите и нямат никакво място във футбола. Ще продължим съвместната работа с клубовете, за да идентифицираме нарушителите. Надявам се днешните арести да послужат за ясен сигнал и предупреждение. Всеки, който си позволява подобно отвратително поведение, рискува арест и криминално досие. Въпреки ексцесиите на малцина, огромното мнозинство от 60-те хиляди зрители по трибуните се държа безупречно и искам да им благодаря за съдействието.“

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Снимки: Gettyimages

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