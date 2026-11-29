Борнемут продължава впечатляваща си серия, изкачи се до петата позиция

Борнемут продължи впечатляващата си серия и записа 11-а поредна победа във всички турнири, след като надделя с 2:1 при гостуването си на Фулъм в двубой от 12-ия кръг на Премиър лийг. Маркъс Таверниър даде аванс на гостите в 21-вата минута, Родриго Муниз изравни от дузпа в 28-ата, а Джъстин Клуиверт донесе успеха на „черешките“ с попадение в 62-рата минута. Именно нидерландецът бе изгонен дълбоко в добавеното време, което не промени изхода на двубоя.

Борнемут започна по-активно и поведе след груба грешка на Калвин Баси, който загуби топката в опасна зона. Еванилсон се възползва от ситуацията и подаде към Таверниър, който не пропусна да се разпише. Фулъм обаче бързо възстанови равенството, след като Адриен Трюфер фаулира Джош Кинг в наказателното поле, а Муниз бе точен от бялата точка. Малко след почивката Ели Крупи изпрати топката във вратата на домакините, но попадението му не бе зачетено заради засада.

Решаващият момент настъпи в 62-рата минута, когато резервите Алекс Скот и Джъстин Клуиверт комбинираха отлично, а нидерландецът завърши атаката с точен удар от близка дистанция. В добавеното време Клуиверт получи втори жълт картон и бе изгонен, след като настояваше съдията да санкционира негов съперник. Това предизвика гневна реакция от мениджъра на гостите Марко Розе, но Борнемут успя да задържи преднината си и да си тръгне с трите точки. Успехът изкачи тима до петото място в класирането, а серията му от 11 поредни победи го превърна в един от най-силно представящите се отбори в Европа в момента.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages