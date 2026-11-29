Хъл не даде шанс на Кристъл Палас да измести Манчестър Юнайтед от предпоследното място

Хъл Сити победи с 3:2 Кристъл Палас на “Сехлърст Парк”, като по този начин не даде никакъв шанс на лондончани да се отлепят от дъното на таблицата и да изпратят там Манчестър Юнайтед. Разликата между двата отбора остава една точка, като “червените дяволи” са с осем. “Тигрите” пък записаха втората поредна победа и четвърта от началото на сезона в Премиър лийг, благодарение на което са в горната половина на класирането, заемайки деветата позиция.

Хъл Сити се оттегли на почивката с аванс от 1:0. Домакините имаха сериозно териториално преимущество и контролираха 72% от владението на топката, но така и не успяха да отправят точен удар към вратата на Костас Цолакис. „Тигрите“ действаха по-компактно и разчитаха на контраатаки, като създаваха повече опасности. Усилията им дадоха резултат в 38-ата минута, когато Оливър Макбърни се разписа с глава след корнер, превръщайки едно от малкото по-опасни положения на гостите в гол.

Три минути след началото на второто полувреме гостите направиха още по-решителна крачка към успеха, след като стигнаха до втори гол. Сорба Томас влезе в наказателното поле, а Мингеса трябваше да го пресрещне, но се хвърли на тревата, като хвана лицето си. Нарушение нямаше, а Томас се обърна необезпокояван и стреля добре в далечния ъгъл, удвоявайки преднината на “тигрите”.

В 80-ата минута Хъл отбеляза трети гол. Макбърни добре освободи Регън Слейтър с пас с пета в наказателното поле, след което халфът стреля в ъгъла.

Палас все пак стигна до гол в последната минута, когато Йорген Странд Ларсен стреля силно от границата на наказателното поле, а Цолакис се намеси доста зле и позволи топката да влезе във вратата му, въпреки че изглеждаше, че няма да има проблем да избие. След това - в 95-ата Адам Уортън стреля от воле малко след границата на наказателното поле и след рикошет топката влезе във вратата на Цолакис за втори път.

Hull City into the top half of the table after a magnificent 3-2 win at Crystal Palace. McBurnie, Thomas and Slater with the goals. Palace stay bottom. Late goals from Strand Larsen and Wharton weren't enough for the hosts.🦅🐯 https://t.co/utRDE06KXV — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 29, 2026

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Снимки: Imago