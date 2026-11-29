Неочакван герой за Тотнъм, червен картон предопредели края на двубоя срещу Съндърланд

Тотнъм постигна убедителна победа с 2:0 при гостуването си на Съндърланд в двубой от 12-ия кръг на Премиър лийг. И двете попадения за „шпорите“ бяха дело на Джеймс Мадисън, който се разписа в 35-ата и 70-ата минута. Домакините играха с човек по-малко почти през целия мач, след като Томас Мюние бе изгонен още в 12-ата минута, което до голяма степен предопредели изхода на двубоя.

Белгийският защитник първоначално получи жълт картон за грубо влизане срещу Омар Мармуш, но след намесата на ВАР и преглед на ситуацията съдията промени решението си и показа директен червен картон. Това даде сериозно предимство на играчите на Тотнъм, които поеха контрола върху двубоя и осъществиха сериозен натиск. Съндърланд все пак опита да отговори, като Ноа Садики пропусна добра възможност, но в 35-ата минута гостите стигнаха до гол. Анди Робъртсън намери Мадисън с ниско подаване в наказателното поле, а халфът завърши прецизно, за да даде аванс на своя тим.

След почивката Тотнъм продължи да владее инициативата, макар че “черните котки” да не се бяха предали и опитваха да затруднят съперника с по-агресивна игра. В 54-ата минута Робин Руфс се намеси отлично и спаси опасен удар с глава на Сандро Тонали. Малко след това обаче Мадисън окончателно реши срещата с впечатляващо изпълнение. В 70-ата минута той изпрати топката директно от корнер във вратата на домакините, изненадвайки Руфс и оформяйки крайния резултат. В заключителните минути Съндърланд не успя да намери път към гола и трябваше да приеме поражението.

Така Тотнъм записа пета победа в последните си шест мача от първенството и продължи възхода си под ръководството на Роберто Де Дзерби. Успехът изкачи лондончани до осмото място в класирането, докато Съндърланд остана в зоната на изпадащите.

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Снимки: Gettyimages