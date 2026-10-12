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Напрежение на "Анфийлд": Джанлуиджи Донарума се спречка с фенове на Ливърпул след победата на Манчестър Сити

  • 12 окт 2026 | 12:41
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Вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума трябваше да бъде удържан от служители на клуба след категоричния успех с 3:0 над Ливърпул. Италианският страж влезе в остра словесна разправия с привърженик на домакините в района на тунела на стадион „Анфийлд“, преди да бъде съпроводен до съблекалнята.

Случката се разигра непосредствено след края на напрегнатия сблъсък от Премиър лийг, в който съставът на Енцо Мареска се възползва максимално от численото си превъзходство на терена. Двубоят се проведе в изключително наелектризирана атмосфера, тъй като бе първи за „гражданите“ след решението на независимата комисия, признала клуба за виновен по обвиненията за финансови нарушения.

В социалните мрежи се разпространиха видеоклипове, на които се вижда как Донарума се насочва към тунела с усмивка към останалите по трибуните зрители, докато от трибуните отекват скандирания „измамници“. Тези възгласи са пряка реакция на присъдата срещу клуба относно водената правна битка с ръководството на първенството за 115 финансови нарушения.

Новината за решението, станала ясна по време на международната пауза, предизвика силно недоволство сред футболната общественост в Англия. Според констатациите клубът е използвал фиктивни договори и завишени финансови параметри, осигурили неправомерно предимство на "гражданите" в периода между 2009 и 2018 година. Това провокира феновете на мърсисайдци да издигнат плакати с намеци за отнемане на спечелените от Сити отличия през въпросните девет години.

Самият двубой започна по-добре за Ливърпул, подкрепян мощно от публиката си, но спорният директен червен картон на Райън Гравенберх преобърна събитията. Малко след изгонването на халфа Ерлинг Холанд даде аванс на гостите, а в заключителните минути Жереми Доку и Раян Шерки оформиха крайния резултат и подпечатаха звучния триумф за тима от Манчестър.

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Снимки: Imago

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