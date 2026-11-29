Нюкасъл нанесе първа домакинска загуба на Брайтън

Нюкасъл победи с 1:0 Брайтън, нанасяйки първа загуба на “чайките” на “Амекс” от началото на сезона. Това е и второ поредно поражение на тима на Фабиан Хюрцелер в Премиър лийг, след като в миналия кръг Брайтън отстъпи и на Хъл Сити. Единствения гол отбеляза Харви Барнс от дузпа още в осмата минута. След това домакините натискаха, но не успяха да стигнат до попадение, като Лукаш Хорничек направи и няколко добри спасявания. Двата отбора удариха и по една греда.

Brighton's unbeaten record at home this season is over after defeat to Newcastle ⚫⚪ https://t.co/uBeWjqANL6 — Match of the Day (@BBCMOTD) November 29, 2026

В 11-те на Брайтън имаше две промени в сравнение със състав, който загуби от Хъл Сити. Ферди Кадиоглу и Михаел Свобода замениха наказания Кощиня и Люис Дънк, който не бе групата.

Тино Ливраменто започна като титуляр за първи път през сезона за Нюкасъл, като в състава имаше три промени спрямо равенството 2:2 срещу Арсенал миналата събота. Ливраменто замени Амар Дедич на позицията десен бек. Джейкъб Рамзи влезе на мястото на Шон Стюр в полузащитата, а Антъни Еланга започна по крилото, докато Джейкъб Мърфи остана на резервната скамейка.

Още в седмата минута гостите получиха дузпа заради нарушение на Вушкович срещу Уилок. Харви Барнс бе точен от бялата точка, с което даде преднина на Нюкасъл.

Брайтън се опита да реагира, но Хорничек спаси удара на Грос и Гомес.

През второто полувреме и двата отбора удариха по една греда. Първо центриране на Харви Барнс за Нюкасъл среща горната греда, а след това удар на Максим де Кайпер за Брайтън попадна в страничния стълб.

В 76-ата минута Мине направи страхотен рейд, след което стреля извън границата на наказателното поле, но Хорничек се намеси блестящо и изби. До края стражът на Нюкасъл спаси и два изстреля на Рютер, които не бяха толкова опасни.

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Снимки: Imago