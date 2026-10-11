Ливърпул срещу Манчестър Сити във взривоопасен сблъсък на "Анфийлд"

Предстои един от най-вълнуващите и взривоопасни мачове за сезона в английската Премиър лийг. В двубой от 6-ия кръг на първенството Ливърпул приема Манчестър Сити на своя легендарен стадион "Анфийлд". Срещата е насрочена за неделя, 11 октомври 2026 г., от 18:30 часа българско време. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Крис Кавана. Това е директен сблъсък между два от фаворитите за титлата, чието съперничество през последните години определя ритъма на английския футбол.

Ливърпул, воден от старши треньора Андони Ираола, заема 7-а позиция във временното класиране на Премиър лийг с актив от 9 точки от 5 изиграни мача (2 победи, 3 равенства и 0 загуби) при голова разлика 7:4. Преди паузата за националните отбори мърсисайдци показаха стабилни игри. В последния си шампионатен мач на 20 септември те надделяха над Борнемут с 1:0 като гост, а преди това записаха победа за Карабао Къп срещу Тотнъм (3:1), нулево равенство срещу Фулъм (0:0), както и ценен успех в Шампионската лига с 2:1 над Атлетико Мадрид.

От своя страна, Манчестър Сити под ръководството на Енцо Мареска се намира в перфектна форма от началото на кампанията. "Гражданите" са лидери в класирането с пълен актив от 15 точки след 5 победи от 5 мача и впечатляваща голова разлика 13:5. Преди международната пауза Сити бе в серия от пет поредни победи във всички турнири, включително триумф с 5:3 над Съндърланд за първенството, 5:0 срещу Норич за Купата на лигата, както и успех с 1:0 в градското дерби срещу Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд".

Исторически Ливърпул има предимство в общата статистика срещу Манчестър Сити с 95 победи, 53 равенства и 53 загуби в 201 официални мача. Тенденцията в последните няколко срещи обаче показва сериозно надмощие за "небесносините". В последните пет двубоя помежду им Сити е постигнал три победи, докато мърсисайдци са триумфирали два пъти. Най-скорошният сблъсък бе през април 2026 г. за ФА Къп, когато Манчестър Сити разгроми Ливърпул с 4:0, а през миналия сезон в Премиър лийг Сити надделя и на "Анфийлд" с 2:1.

Двубоят се провежда на фона на мащабните извънфутболни събития около Манчестър Сити. Независимата комисия обяви решение, определящо клуба за виновен по 114 от общо 115 обвинения за финансови нарушения на правилата на Премиър лийг, обхващащи периода от сезон 2009/10 до 2017/18. От Манчестър Сити вече подадоха официална жалба срещу присъдата, което задейства обжалвателна процедура. Всичко това прави атмосферата около гостуването на "Анфийлд" изключително нагнетена и оспорвана.

Домакините са изправени пред сериозна криза в атака. Голмайсторът Александър Исак е извън строя заради разтежение в бедрото, а Коди Гакпо също пропуска мача поради контузия в глезена. Извън сметките остават още контузените Юго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони. В същото време добри новини за Ираола са възстановяването на младия защитник Жереми Жаке, както и възможното завръщане в групата на Федерико Киеза, който вече тренира след болки в гърба.

В състава на Манчестър Сити основното отсъствие е това на Фил Фоудън, който изтърпява наказание с червен картон. Под въпрос поради леки здравословни оплаквания са Нико О'Райли и Антуана Семеньо, макар че Семеньо проведе пълноценна тренировка. Притеснения имаше и около участието на Ерлинг Холанд, но той е напълно готов за игра, а крилото Жереми Доку е отново на разположение на Енцо Мареска, след като преодоля контузията си.

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Снимки: Gettyimages