Наполи не успя да пробие най-слабата защита в Серия "А"

Отборите на Сасуоло и Наполи завършиха наравно 0:0 на „Мапей Стейдиъм“ в срещата помежду си от 14-ия кръг на Серия "А". Така неаполитанците не успяха да запишат осма поредна победа в мачовете си срещу този съперник. „Неровердите“ пък прекъснаха кошмарната си поредица от шест загуби, но не успяха да спечелят в девети последователен двубой.

„Партенопеите“ имаха голямо преимущество в притежанието на топката, а също така отправиха почти два пъти повече удари от своя опонент – 21. Въпреки това Ариянет Мурич беше блестящ на вратата на домакините със своите 7 спасявания. Освен това в добавеното време на срещата главният съдия отказа да даде дузпа за гостите след преглед с ВАР заради игра с ръка на Дуйе-Чалета Цар. Така съставът на Масимилиано Алегри не успя да отбележи нито един гол на най-слабата защита в Серия "А" (с 31 допуснати попадения), която записа първата си суха мрежа в първенството през сезона.

The points are shared! ⚖️ #SassuoloNapoli https://t.co/aP7FfsBbP9 — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 29, 2026

След това реми Наполи заема осмото място в класирането с актив от 19 точки, а Сасуоло е 18-и и се намира в зоната на изпадащите със своите 9 пункта.

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Снимки: Gettyimages