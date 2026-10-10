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Потвърдено: Жоан Гарсия ще може да пази за Барселона срещу Хетафе

  • 10 окт 2026 | 14:43
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Потвърдено: Жоан Гарсия ще може да пази за Барселона срещу Хетафе

От Барселона обявиха своята група от 22-ма играчи за днешното си домакинство от осмия кръг на Ла Лига.

Голямата новина е свързана със завръщането на титулярния вратар Жоан Гарсия. Заради травма в дясното коляно той беше заменен от Войчех Шчесни при успеха със 7:2 над Расинг Сантандер, а при победата с 3:1 над Севиля на вратата пазеше Доминик Ливакович. Сега обаче испанският национал е възстановен и най-вероятно именно той ще стартира от първата минута днес. От друга страна, както наставникът Ханзи Флик обяви на вчерашната си пресконференция, капитанът Рафиня отсъства поради контузия в дясното бедро. В групата също така не попадна защитникът Андреас Кристенсен, който продължава да тренира индивидуално.

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Снимки: Gettyimages

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