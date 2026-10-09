Пълна неяснота около състоянието на Рафиня ден преди двубоя на Барселона

Барселона провежда последното си тренировъчно занимание този петък преди подновяването на срещите от първенството, а всички погледи са насочени към Рафиня. Бразилецът се появи на игрището в спортната база „Сиутат Еспортива Жоан Гампер“ преди останалите си съотборници и преди откритите за медиите минути, за да тества състоянието си и да провери усещанията в десния крак, където получи мускулен оток по време на предпоследния мач на Бразилия в международната пауза, припомня “Спорт”.

Присъствието на офанзивния футболист на терена е стъпка напред в неговото възстановяване, макар че тепърва предстои да се разбере дали ще бъде готов да намери място в групата за съботното домакинство срещу Хетафе (19:30 часа).

Лекарският щаб на каталунците отхвърли вероятността за сериозна контузия при предсрочното завръщане на играча от лагера на националния отбор. Въпреки това клубът подхожда изключително внимателно, за да избегне всякакъв излишен риск след мускулния дискомфорт, наложил освобождаването му от състава на родината му.

Откакто „блаугранас“ подновиха тренировъчния процес след прибирането на националите, бразилецът водеше индивидуална подготовка със занимания във фитнеса, без да се присъединява към основната група. Петъчната сесия е от ключово значение за изясняване на кондиционното му състояние и за финалното решение дали ще бъде на разположение на Ханзи Флик за подновяването на двубоите в шампионата.

Барселона се връща към официалните мачове след триседмично прекъсване. Макар че Рафиня е незаменима фигура за Ханзи Флик след впечатляващия си старт на сезона с 14 попадения в осем мача, германският треньор няма да форсира включването му срещу Хетафе и решението ще зависи изцяло от реакцията на десния му крак по време на първите натоварвания на терена.

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