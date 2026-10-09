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Бивш играч на Барселона: Прилошаваше ми от тренировките на Ханзи Флик

  • 9 окт 2026 | 10:53
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Бивш играч на Барселона: Прилошаваше ми от тренировките на Ханзи Флик

Бившият футболист на Барселона Пау Виктор, който в момента защитава цветовете на Брага, върна лентата назад към престоя си при каталунците. 24-годишният футболист разкри любопитни детайли за безкомпромисните методи на работа на старши треньора Ханзи Флик. Офанзивният състезател, който преди това игра за Жирона и Сабадел, призна, че германският специалист изстисква максимума от своите възпитаници във всяко занимание.

„Флик изисква изключително много на тренировките. Честно казано, след не едно занимание ми се е завивал свят от умора“, сподели Виктор в интервю за предаването „Ке ти жугес“ по радио СЕР Каталуния.

Той си припомни и показателен кадър от базата на клуба, на който заедно с Гави лежат на тревата с вдигнати крака, за да възстановят дишането си след изтощителна сесия.

Нападателят, който през сезон 2024/2025 записа 21 срещи и 2 попадения за представителния тим на Барселона, обясни какви качества цени най-много германският наставник: „Флик харесва трудолюбивите играчи – тези, които остават във фитнеса дълго след края на заниманието. Той обръща огромно внимание на тези малки детайли.“

Освен за строгата дисциплина, Пау Виктор говори с топлота за приятелствата, изградени на „Камп Ноу“, подчертавайки, че пази специална връзка за цял живот със защитника Жерард Мартин. Португалският легионер не спести похвали и за бразилската звезда Рафиня.

Рафиня е просто грандиозен. Начинът, по който се раздава едновременно в защита и в атака, е забележителен, а освен това бележи с лекота. Той е невероятен футболист, но като човек е дори още по-впечатляващ“, категоричен бе испанецът.

След силен минал сезон със 17 гола за Брага Пау Виктор продължава да бъде важна част от португалския тим, като през настоящата кампания вече има 5 попадения в 12 изиграни мача.

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