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Барселона посреща Хетафе с мисъл за осма поредна победа

  • 10 окт 2026 | 08:34
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Барселона посреща Хетафе с мисъл за осма поредна победа

Барселона приема Хетафе в двубой от 8-ия кръг на испанската Ла Лига на своя стадион „Спотифай Камп Ноу“. Воденият от Ханзи Флик тим се намира в перфектна форма от началото на кампанията 2026/2027 и оглавява класирането с пълен актив от 21 точки след първите си седем мача. От своя страна гостите от Хетафе заемат 12-о място с 8 точки.

Каталунците демонстрират невероятна ефективност в атака, като вече са отбелязали 31 гола в първенството при едва 7 допуснати. В последния си шампионатен двубой Барселона надделя с 3:1 като гост на Севиля, като преди това записа изразителни победи над Расинг Сантандер (7:2) и Леванте (2:4). Хетафе пък разчита предимно на стабилната си отбрана – тимът на Пепе Бордалас е допуснал също само 7 попадения, но среща сериозни затруднения в предни позиции със своите 4 отбелязани гола до момента. Преди паузата Хетафе постигна ценен успех с 1:0 над Малага у дома.

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В лагера на домакините има няколко сериозни отсъствия. С контузии са Рафиня, Френки де Йонг, Андреас Кристенсен и Рууни Барджи. Очаква се в предни позиции за Барселона да стартират Ламин Ямал, Габриел Жезус и Антъни Гордън, докато в халфовата линия Ханзи Флик най-вероятно ще заложи на Родри, Педри и Фермин Лопес. За Хетафе срещата пропускат контузените Кристантъс Уче и Хуанми, а под въпрос остава Абделкабир Абкар. Наставникът Пепе Бордалас се очаква да заложи на нападение, водено от Мартин Сатриано и Енес Юнал.

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Може ли Барселона да изравни 12-годишен рекорд в Ла Лига

Статистиката от директните сблъсъци е изцяло в полза на Барселона. Каталунците са спечелили 32 от изиграните 46 мача срещу този съперник във всички турнири, при 10 равенства и едва 4 успеха за Хетафе. В последния си домакински двубой срещу този съперник през миналия сезон Барселона спечели с 3:0. Наставникът на гостите Пепе Бордалас изрази уважение към съперника преди мача, определяйки ги като един от най-силните тимове в Европа в момента.

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