Челси и Байерн следят ситуацията с Кунде

Байерн (Мюнхен) и Челси проявяват интерес към защитника на Барселона Жул Кунде, твърдят информации от Германия и Италия. Французинът може да се окаже трансферна цел на два от европейските грандове през следващите месеци.

Според информация на Кристиан Фалк от Германия баварците продължават да обмислят привличането на 27-годишния футболист, който може да подсили десния фланг на отбраната им. Плановете на Байерн включват продажбата на Саша Боей, след което Кунде би се превърнал в основна цел за позицията.

Челси също следи ситуацията около защитника. По информация на Матео Морето лондончани искат да укрепят отбраната си, а идеята да привлекат френския национал от Барселона среща сериозна подкрепа в спортното ръководство на клуба.

Кунде не получава толкова голяма роля в състава на каталунците, колкото през предишните сезони. През следващите месеци представянето му и игровото време, което получава, може да повлияят на решението му дали да продължи кариерата си на „Камп Ноу“, или да поиска трансфер в търсене на ново предизвикателство.

🚨🚨CHELSEA ET LE BAYERN À L’AFFÛT POUR JULES KOUNDÉ 🇫🇷 ! 🔵🔴 Les deux géants surveillent de près la situation du défenseur du Barça en vue du MERCATO DE JANVIER. 👀 Son temps de jeu en baisse à Barcelone pourrait peser dans ses réflexions sur son avenir. 🗞️ @sport https://t.co/v6HjXk6r3Y — FOOT CONNEXION (@ConnexionF15706) October 9, 2026

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