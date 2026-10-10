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Челси и Байерн следят ситуацията с Кунде

  • 10 окт 2026 | 05:23
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Челси и Байерн следят ситуацията с Кунде

Байерн (Мюнхен) и Челси проявяват интерес към защитника на Барселона Жул Кунде, твърдят информации от Германия и Италия. Французинът може да се окаже трансферна цел на два от европейските грандове през следващите месеци.

Според информация на Кристиан Фалк от Германия баварците продължават да обмислят привличането на 27-годишния футболист, който може да подсили десния фланг на отбраната им. Плановете на Байерн включват продажбата на Саша Боей, след което Кунде би се превърнал в основна цел за позицията.

Челси също следи ситуацията около защитника. По информация на Матео Морето лондончани искат да укрепят отбраната си, а идеята да привлекат френския национал от Барселона среща сериозна подкрепа в спортното ръководство на клуба.

Кунде не получава толкова голяма роля в състава на каталунците, колкото през предишните сезони. През следващите месеци представянето му и игровото време, което получава, може да повлияят на решението му дали да продължи кариерата си на „Камп Ноу“, или да поиска трансфер в търсене на ново предизвикателство.

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