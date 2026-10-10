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Може ли Барселона да изравни 12-годишен рекорд в Ла Лига

  • 10 окт 2026 | 08:37
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Може ли Барселона да изравни 12-годишен рекорд в Ла Лига

След три седмици пауза за мачовете на националните отбори, през които наблюдаваше своите футболисти с екипите на съответните държави, Барселона днес подновява участието си в Ла Лига с двубой срещу Хетафе. Съперникът е корав и превръща всеки мач в истинска битка, но каталунците са убедени, че ще продължат безапелационното си господство на върха в класирането.

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Календарът ги връща към обичайния ритъм на клубния футбол и макар добрата игра невинаги да се завръща веднага след паузата, футболистите на Барселона вече са в състезателен режим и са уверени, че ще запазят отличната форма, с която приключиха първия етап от сезона: 7 победи в 7 кръга и 31 отбелязани гола.

Без Рафиня, който се превърна в неочакван голмайстор, но с Габриел Жезус, изправен пред първото си сериозно изпитание като титуляр, и със завърналия се на вратата Жоан Гарсия, Барселона ще се стреми не само да защити лидерската си позиция, но и да продължи впечатляващата си серия у дома. Каталунците не са загубили нито една точка като домакини от първия кръг на миналия сезон 2025/26.

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Това са цели 22 поредни домакински победи. Успех срещу отбора на Хосе Бордалас, който не пести похвалите си за съперника, ще позволи на Барселона да изравни и най-добрия старт на сезон в първенството в историята на клуба – този на Херардо Мартино през кампанията 2013/14. Аржентинският треньор, който по онова време беше подлаган на необосновани критики, започна с осем поредни победи и запази отбора непобеден до 15-ия кръг.

Възможността за изравняване на този рекорд съвпада и с друга историческа статистика. Хетафе никога не е печелил при 21-те си гостувания на Барселона. Балансът на отбора е 17 загуби и 4 равенства.

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Така предстои сблъсък между два отбора в коренно различно положение. Докато каталунците се радват на изобилие от възможности, Хетафе заема 11-о място с 8 точки и едва 4 отбелязани гола, като нито един от тях не е реализиран при гостуване. Същият брой попадения имат предпоследният Валенсия и последният Малага, който е изиграл мач повече. На Хетафе са му били достатъчни две минимални победи и две равенства, за да натрупа актива си.

Въпреки че губи заради контузия водещия си реализатор Рафиня, който има 12 гола и е откривал резултата в 5 от 8-те официални мача на отбора, Ханзи Флик разполага с достатъчно възможности да изгради също толкова силен титулярен състав.

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Германският специалист може да заложи на обичайните титуляри с традиционните си ротации или да предприеме по-сериозни промени. Жоан Гарсия ще замени Ливакович на вратата, след като хърватинът започна като титуляр срещу Севиля. От първата минута се очаква да играе и Габриел Жезус, който вече има два гола само за 41 минути на терена.

Въпреки физическите проблеми на бразилеца Барселона премина сравнително безболезнено през така наречения „вирус ФИФА“ – проблемите, които често съпътстват завръщането на футболистите от националните им отбори.

А пред каталунците предстои изключително тежка програма. След мача с Хетафе те ще летят до Истанбул за двубой срещу Галатасарай в Шампионската лига, след което ще пътуват до Севиля за гостуване на Бетис. Следва домакинство на Пари Сен Жермен в европейските турнири, а след това и Ел Класико на 25 октомври.

Хетафе пристига в добро настроение след интензивното начало на сезона, макар да разполага с ограничен състав. И петимата национали на отбора се завърнаха здрави, включително Сатриано.

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Снимки: Gettyimages

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