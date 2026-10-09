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Бивш треньор на Барселона: Отиваш там и не трябва да правиш нищо

  • 9 окт 2026 | 15:33
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Бивш треньор на Барселона: Отиваш там и не трябва да правиш нищо

Треньорът Кике Сетиен не крие, че престоят му в Барселона е бил един от най-трудните периоди в професионалната му кариера. Той беше начело на тима от януари 2020 до август същата година и беше изгонен след срамната загуба с 2:8 от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига.

Той призна, че така и не е успял да покаже истинския си характер в Барселона, нито да пренесе в съблекалнята на каталунците онези лични и професионални отношения, които е изградил другаде.

„Не бях себе си в Барселона. Или не успях, или не знаех как да го направя. Това е отговорът. Не бях себе си, защото не съм такъв човек. Имам определен характер, а когато гледам снимките си от онзи период, не се разпознавам. Идвах от Бетис и макар да е вярно, че напуснах клуба на фона на многобройни призиви за оставката ми, атмосферата в съблекалнята беше изключителна“, заяви той в обширно интервю за подкаста „El que marca gana“, цитиран от БТА.

Сетиен разсъждава и върху трудностите при работата с отбор, свикнал с ясно установени принципи на игра: “Когато подписваш с Барселона, пристигаш там и това е единственото място, на което отиваш и не трябва да правиш нищо. Футболистите вече разбират идеята. Не е необходимо да им обясняваш как да играят близо един до друг, да комбинират помежду си, да привличат пресата на съперника и след това да развиват атаката в друга зона.“

Въпреки това Кике Сетиен настоя, че никога не е съжалявал за приемането на предложението: “Веднъж казах на Лионел Меси: Прекарах 14 години от живота си в очакване на датите за мачовете на Барселона, за да мога да те гледам как играеш.“

Сетиен разкри един от най-изненадващите детайли около преминаването си в Барселона - само дни преди да се съгласи да се присъедини към каталунския клуб, той е бил близо до подпис с египетски отбор.

“Обаждаха ми се и ми казваха: „Не заминавай за Египет, защото може да подпишеш с Барселона“. А аз им отговарях: „Но какво ще подписвам аз с Барселона? Какво съм направил, за да подпиша с Барселона?“

Отговорът дошъл три дни по-късно. „Обадиха ми се и ми казаха: „Приготвяй се, качвай се на самолета, защото днес следобед ще подпишеш с Барселона“. И тогава заминах за Барселона и подписах с клуба“, разказва той.

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