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Може ли рекордьорът в Ла Лига да спре Барселона

  • 10 окт 2026 | 12:15
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Може ли рекордьорът в Ла Лига да спре Барселона

Този следобед Барселона и Хетафе ще се изправят един срещу друг на стадион „Камп Ноу“. Ханзи Флик вече обясни на пресконференцията преди двубоя, че каталунците ще посрещнат „корав съперник“ и че няма да бъде лесно да преодолеят първото изпитание през натоварения месец октомври.

Може ли Барселона да изравни 12-годишен рекорд в Ла Лига
Може ли Барселона да изравни 12-годишен рекорд в Ла Лига

Въпреки че Барселона се намира в отлична форма в нападение, отборът няма да може да разчита на Рафиня, а срещу себе си ще има съперник с изключително здрава защита. На вратата на каталунците ще се завърне Жоан Гарсия, който вече е преодолял проблемите с коляното, заради които пропусна мача на „Рамон Санчес Писхуан“ и остана извън игра по време на паузата за националните отбори.

Барселона посреща Хетафе с мисъл за осма поредна победа
Барселона посреща Хетафе с мисъл за осма поредна победа

На отсрещната врата ще бъде друг от най-надеждните вратари в Ла ЛигаДавид Сория. Барселона и Хетафе са допуснали еднакъв брой голове – по седем. Ако има статистически показател, който най-добре обяснява разликата в стиловете на игра на двата отбора, това са подаванията на Жоан Гарсия и Давид Сория.

Вратарят на Хетафе е футболистът в Ла Лига, който е опитал най-много дълги подавания – 191. Жоан Гарсия има едва 31 и заема 37-о място по този показател. Докато общата точност на подаванията на Жоан Гарсия достига 87%, при Сория тя е едва 50%.

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Клаузата, която спъва преминаването на Карвахал в Хетафе

Хетафе използва директен подход при изграждането на атаките си, като търси дълги подавания към нападателите. За разлика от него Барселона прибягва до този вариант само като крайна мярка, най-вече когато футболистите изпитват затруднения срещу персонална защита.

По отношение на спасяванията Сория има 23, а Жоан Гарсия – 11. Процентът на спасените удари също е малко по-висок при вратаря на Хетафе – 77% срещу 69% за стража на Барселона.

Давид Сория е вратарят с най-дългата поредица от мачове като титуляр в историята на испанското първенство. На „Камп Ноу“ стражът на Хетафе ще отбележи своя 198-и пореден мач като титуляр.

На 13 август 2021 година той започна от първата минута на стадион „Местая“ и оттогава не е пропуснал нито един двубой.

Мичел, Кике Санчес Флорес и Хосе Бордалас са треньорите, които неизменно са му гласували доверие.

В продължение на повече от пет години никой не е успял да измести Давид Сория от вратата на Хетафе.

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