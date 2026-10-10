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Лапорта с нова атака срещу Реал Мадрид: Арогантни са, губят престиж и авторитет

  • 10 окт 2026 | 14:09
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Лапорта с нова атака срещу Реал Мадрид: Арогантни са, губят престиж и авторитет

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи поредни тежки критики към Реал Мадрид, определяйки поведението на столичния клуб като арогантно и самонадеяно. Каталунският ръководител реши да отговори категорично на постоянните атаки и внушения, идващи от Мадрид относно случая „Негреира“ и твърденията за съдийска помощ в полза на „блаугранас“.

Според Лапорта нападките са водени целенасочено от Реал Мадрид и неговия президент Флорентино Перес с единствената цел да се отклони общественото внимание и да се избегне вътрешна самокритика. Той подчерта, че Барселона се намира в прекрасен период и получава признание отвсякъде, докато от столицата се опитват да омаловажат тези успехи.

„По случая „Негреира“ се опитаха да ни осъдят предварително, но процесът доказа, че няма нищо вярно в обвиненията. Всичко ще завърши с пълно оневиняване на Барса“, заяви Лапорта пред журналисти днес.

Босът на каталунците допълни, че опитите за уронване на клубния престиж няма да останат без последствия: „Те ще трябва да преразгледат поведението си, колкото и да се опитват да поддържат тази тема жива. Намеренията им не са невинни – те вредят на целия футбол.“

Лапорта разкритикува остро и цялостното институционално отношение на мадридския клуб: „Във всяка организация те са в конфликт. В УЕФА и в Евролигата са настроени срещу всички. Това е поведение на клуб, който губи престиж, признание и авторитет както в национален, така и в международен план.“

Като пример той посочи липсата на представители на Реал Мадрид по време на последната асамблея на Европейската клубна асоциация (ЕКА): „Те дори нямаха свое представителство, демонстрирайки крайно надменно и арогантно отношение. Липсата им на доверие е огромна и те непрекъснато поставят пречки.“

Освен институционалните теми, президентът коментира и състоянието на Рафиня. Бразилският нападател се завърна от лагера на националния си отбор с лек оток в задната част на дясното бедро. Въпреки че прегледите показаха лека травма и се очакваше той да бъде на линия за срещата с Хетафе днес, възстановяването му се забави. След като напусна преждевременно тренировъчното занимание в петък, наставникът Ханзи Флик потвърди, че крилото отпада от сметките за мачовете срещу Хетафе и Галатасарай.

Лапорта внесе успокоение относно ситуацията с бразилския футболист, обявявайки, че той ще бъде напълно готов за визитата на ПСЖ в Париж на 20 октомври. Клубният бос изрази недоволство от паузите за националните отбори, които нанасят сериозни щети на клубните графици, но подчерта, че съставът е напълно готов да се справи с предстоящите срещи.

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