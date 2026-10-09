Флик обяви кои мачове ще пропусне Рафиня, индиректно разкритикува Анчелоти и похвали Ямал и Де ла Фуенте

Треньорът на Барселона Ханзи Флик даде официална пресконференция преди шампионатния двубой срещу Хетафе. Наставникът на каталунците направи обстоен анализ на състоянието на състава си след паузата за националните отбори и коментира редица актуални теми около тима.
За Рафиня
„Прегледите показват известен проблем. Не става дума за сериозна контузия, но сме длъжни да бъдем внимателни, тъй като през миналия сезон той претърпя три травми. Рафиня няма да играе утре, нито срещу Галатасарай“, заяви германският специалист.
Флик коментира и натоварения международен график на своите футболисти, като изрази резерви относно дългите пътувания. В думите на германеца имаше и индиректна критика към селекционера на Бразилия Карло Анчелоти, както и похвала към треньора на Испания Луис де Ла Фуенте.
„Националният отбор е националният отбор и за всеки това е основната цел – да защитава страната си – и точно това е нагласата и отношението на Рафиня. Той винаги дава 100 % от себе си. Трябва да се замислим дали беше необходимо да играе в Австралия, да пътува толкова хиляди километри. Това е невероятно. Трябва да избират приятелски мачове, а в Европа това не е възможно заради Лигата на нациите. Когато бях в германския национален отбор, имахме възможност да отидем в Аржентина, Бразилия, Парагвай, но това беше, защото имаше два или три приятелски мача. Сега това е невъзможно.
Нормално е, има голям натиск върху играчите. Няма мачове, в които да се наблюдават други играчи и да се даде почивка на тези, които имат повече игрово време. Такова е положението и трябва да го приемем. Начинът, по който го правят, не е най-добрият, но трябва да го приема и да управлявам игровото време в моя отбор. Затова казвам, че много ценя това, което прави Де ла Фуенте с моите играчи – той е перфектен. Всичко е наред, отношенията са много добри и съм много щастлив да го видя. Това е най-добрият национален отбор в света.““
За Ямал
„Представянето му както за Испания, така и в първите ни осем мача е невероятно. Наблюдавах го на живо в Лондон срещу Англия. Той е млад, възстановява се бързо и истински се наслаждава на играта. Нагласата и увереността му са забележителни. С това желание за развитие всеки ден той уверено върви към това да стане най-добрият футболист в света, ако вече не е такъв.“Ротациите в състава и предстоящите предизвикателства
Останалите играчи
"Жоан Гарсия се намира в отлична форма и най-вероятно ще започне като титуляр, макар че Ливакович и Шчесни също остават варианти. Габриел Жезус е готов за стартовия състав след силни изяви в тренировъчния процес. Френки де Йонг вече не чувства болка, като очакванията са да попадне в групата за мача срещу Бетис. Флик потвърди още, че при необходимост Де Йонг може да бъде използван и като централен защитник".
За натоварения цикъл и Хетафе
„Тези паузи са част от работата ни. Не ми харесва, но не мога да го променя. Трябва да се концентрираме върху следващия мач. Предстоят ни пет много важни мача, трябва да се подготвим и ще го направим. Винаги сме постъпвали по същия начин – следващият мач е важен и нищо не се променя. Следващият ни съперник е Хетафе и той ще бъде труден противник. Знаем как играят и обикновено е трудно да се играе срещу тях".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago