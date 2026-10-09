Флик обяви кои мачове ще пропусне Рафиня, индиректно разкритикува Анчелоти и похвали Ямал и Де ла Фуенте

Треньорът на Барселона Ханзи Флик даде официална пресконференция преди шампионатния двубой срещу Хетафе. Наставникът на каталунците направи обстоен анализ на състоянието на състава си след паузата за националните отбори и коментира редица актуални теми около тима.

За Рафиня

„Прегледите показват известен проблем. Не става дума за сериозна контузия, но сме длъжни да бъдем внимателни, тъй като през миналия сезон той претърпя три травми. Рафиня няма да играе утре, нито срещу Галатасарай“, заяви германският специалист.

🚨 Hansi Flick on Raphinha's injury: "The medical tests have detected a problem. It's not a serious injury, but it requires us to act with caution." "Last season he suffered several recurrent injuries in the same area, I think there were three, so we must take care of him and avoid any risk." "For that reason, he will not be available for tomorrow's match nor for the clash against Galatasaray in Istanbul." — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 9, 2026

Флик коментира и натоварения международен график на своите футболисти, като изрази резерви относно дългите пътувания. В думите на германеца имаше и индиректна критика към селекционера на Бразилия Карло Анчелоти, както и похвала към треньора на Испания Луис де Ла Фуенте.

„Националният отбор е националният отбор и за всеки това е основната цел – да защитава страната си – и точно това е нагласата и отношението на Рафиня. Той винаги дава 100 % от себе си. Трябва да се замислим дали беше необходимо да играе в Австралия, да пътува толкова хиляди километри. Това е невероятно. Трябва да избират приятелски мачове, а в Европа това не е възможно заради Лигата на нациите. Когато бях в германския национален отбор, имахме възможност да отидем в Аржентина, Бразилия, Парагвай, но това беше, защото имаше два или три приятелски мача. Сега това е невъзможно.

🚨🎙️| Flick: "Playing for the national team is, in my opinion, the greatest ambition for any player. And this is Raphinha's mindset and spirit—he always gives 100% of what he has. But we have to ask, Is it really necessary to travel to Australia for matches, and be forced to cover a distance of nearly thirty thousand kilometers? That's unbelievable. In the end, national teams also need to select opponents for friendly matches. But in Europe, that's no longer possible as it was before." #fcblive — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 9, 2026

Нормално е, има голям натиск върху играчите. Няма мачове, в които да се наблюдават други играчи и да се даде почивка на тези, които имат повече игрово време. Такова е положението и трябва да го приемем. Начинът, по който го правят, не е най-добрият, но трябва да го приема и да управлявам игровото време в моя отбор. Затова казвам, че много ценя това, което прави Де ла Фуенте с моите играчи – той е перфектен. Всичко е наред, отношенията са много добри и съм много щастлив да го видя. Това е най-добрият национален отбор в света.““

За Ямал

„Представянето му както за Испания, така и в първите ни осем мача е невероятно. Наблюдавах го на живо в Лондон срещу Англия. Той е млад, възстановява се бързо и истински се наслаждава на играта. Нагласата и увереността му са забележителни. С това желание за развитие всеки ден той уверено върви към това да стане най-добрият футболист в света, ако вече не е такъв.“Ротациите в състава и предстоящите предизвикателства

🚨🎙️| Flick: "I greatly appreciate what I see from the Spanish national team, not just in terms of performance, but also what Luis de la Fuente is doing with our players. He's handling their minutes in an excellent way. Of course, some players get more minutes than others, but in the end, I think he's managing that aspect well. I see that the relationship between us is very good, and I'm happy about that, just as it makes me happy to see the Spanish national team performing at the highest level, it's the best team in the world." #fcblive — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 9, 2026

Останалите играчи

"Жоан Гарсия се намира в отлична форма и най-вероятно ще започне като титуляр, макар че Ливакович и Шчесни също остават варианти. Габриел Жезус е готов за стартовия състав след силни изяви в тренировъчния процес. Френки де Йонг вече не чувства болка, като очакванията са да попадне в групата за мача срещу Бетис. Флик потвърди още, че при необходимост Де Йонг може да бъде използван и като централен защитник".

🚨 Hansi Flick: "Frenkie de Jong's situation hasn’t changed. The plan is that the next match against Real Betis could possibly be the first one where he’s included in the squad." "His recovery is going well; he no longer feels any pain and can do all the training sessions. However, he still needs more time, and I’m going to give it to him." — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 9, 2026

За натоварения цикъл и Хетафе

„Тези паузи са част от работата ни. Не ми харесва, но не мога да го променя. Трябва да се концентрираме върху следващия мач. Предстоят ни пет много важни мача, трябва да се подготвим и ще го направим. Винаги сме постъпвали по същия начин – следващият мач е важен и нищо не се променя. Следващият ни съперник е Хетафе и той ще бъде труден противник. Знаем как играят и обикновено е трудно да се играе срещу тях".

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Снимки: Imago