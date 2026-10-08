Манчестър Юнайтед продължава да следи защитник на Нотингам

Защитникът на Нотингам Форест Мурило остава сериозна цел за Манчестър Юнайтед с оглед плановете за подсилване на отбраната през следващата година. Въпреки че напоследък бразилецът е свързван предимно с Ливърпул и Челси, интересът на "червените дяволи" към него остава напълно актуален.

Вниманието на клуба от "Олд Трафорд" към бразилския национал не е от вчера. Скаутите на отбора следяха отблизо изявите му още през миналия сезон, когато Нотингам Форест се намираше в по-деликатна позиция в класирането. По онова време се предполагаше, че при евентуално изпадане цената на бранителя би била около 60-70 милиона паунда.

Форест обаче запази мястото си в елита, а позициите на Мурило в клуба се утвърдиха още повече. През май защитникът подписа нов договор и ръководството не е притиснато да го продава. Това означава, че спряганите в миналото трансферни суми вече нямат реална стойност и за евентуална раздяла с него ще бъде необходима значително по-висока оферта.

Трансфер през януари изглежда малко вероятен, като интересът на Манчестър Юнайтед е насочен най-вече към дългосрочното планиране на състава и предстоящите промени в дефанзивната линия.

Освен към Мурило, Юнайтед запазва интерес и към Джарад Брантуайт, като паралелно се разглеждат и други варианти за централната зона на защитата. Бразилският бранител обаче се вписва отлично в изискванията заради възрастта си, солидния опит във Висшата лига, агресивната игра в единоборствата и спокойствието при владеенето на топката.

Подобна сделка би представлявала сериозен финансов разход, поради което въпросът за неговото привличане ще излезе на преден план, когато клубът е готов за мащабна инвестиция в защитния вал.

В следващите седмици Мурило ще има удобна възможност да затвърди репутацията си във Висшата лига, тъй като за Форест предстоят трудни изпитания срещу Арсенал и Манчестър Сити преди следващата международна пауза. Тези срещи ще бъдат отличен тест за качествата му срещу два от водещите отбори в първенството.

Въпреки че в момента Ливърпул и Челси генерират повечето слухове около бразилеца, плановете на Манчестър Юнайтед остават сериозни и от "Олд Трафорд" са готови да реагират при благоприятна ситуация.

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Снимки: Gettyimages