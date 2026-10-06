От Ман Юнайтед включиха в официалната снимка на първия отбор младия талант, който се разбунтува

Манчестър Юнайтед включи 15-годишния си талант Джей Джей Габриел в официалната снимка на първия отбор за сезон 2026/27, въпреки че отношенията между клуба и младия нападател са сериозно обтегнати и той продължава да настоява за напускане, съобщава “Дейли Мейл”. Снимката е била направена на 8 септември, само два дни преди Габриел да изиграе последния си мач и да информира ръководството за намерението си да напусне клуба.

От Манчестър Юнайтед са направили няколко опита да изгладят отношенията с футболиста и семейството му, но до момента без успех. Габриел не е тренирал с първия отбор след заявеното желание, но продължава да бъде регистриран като играч на клуба. На “Олд Трафорд” смятат, че са направили достатъчно, за да покажат, че го виждат като част от бъдещето си, като получи възможност да тренира с първия отбор през лятото и е записал дебют в контролата с Атлетико Мадрид.

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Основният проблем е свързан с очакванията за игрово време. Семейството на Габриел е искало той да получи по-сериозна възможност в първия отбор, докато от Юнайтед са предпочитали по-постепенното му развитие. Нападателят е бил извън групата за мача от Шампионската лига срещу Сабах, макар по-късно същия ден да е отбелязал хеттрик за младежкия отбор срещу азербайджанския съперник в Младежката лига на УЕФА. Според “Скай Спортс” интерес към него има от няколко от водещите европейски клубове, сред които Реал Мадрид, Барселона, Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен.

Габриел се утвърди като един от най-ярките таланти в академията на Юнайтед и през миналия сезон бе избран за най-добрия играч до 18 години в младежката Премиър лийг. На 6 октомври той навършва 16 години, което може да улесни евентуалното му преминаване в клуб от Европейския съюз заради ирландския му паспорт. На този етап обаче все още няма официални преговори между Манчестър Юнайтед и друг клуб за негов трансфер.

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Снимки: Gettyimages