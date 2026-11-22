Селтик и Рейнджърс продължават битката за върха, Хартс разгроми Дънди с 8:0

Селтик и Рейнджърс постигнаха победи в съботните срещи от 14-ия кръг на шотландската Премиършип. Лидерът се наложи убедително с 4:1 над Сейнт Мирън, докато големият му съперник измъкна драматичен успех с 2:1 при гостуването си на Мъдъруел.

На „Селтик Парк“ футболистите на Мартин О'Нийл решиха двубоя още преди почивката. Алекс Окслейд-Чембърлейн откри резултата в 33-тата минута, а Камило Дуран и Люк Маккоуън добавиха още две попадения до 42-рата.

Капитанът Калъм Макгрегър направи резултата 4:0 в 63-тата минута, преди Килиън Филипс да отбележи почетния гол за Сейнт Мирън от дузпа. С успеха Селтик събра 34 точки и запази първото място в класирането.

Значително по-трудна бе задачата на Рейнджърс, който стигна до победата срещу Мъдъруел с гол в заключителните минути. Емануел Фернандес даде аванс на гостите още в 8-ата минута, но Джейк Гърдууд-Райх изравни в 21-вата.

Впоследствие Рейнджърс създаде множество положения, но вратарят Алекс Полсен направи няколко отлични спасявания. Все пак в 89-ата минута Раян Надери се превърна в герой за гостите, след като негов удар рикошира в защитник и попадна във вратата.

Така Рейнджърс събра 30 точки и остана на четири зад Селтик, като има и мач по-малко - домакинство на Абърдийн във вторник.

Най-впечатляващият резултат от кръга обаче бе постигнат от Хартс, който разгроми Дънди с 8:0 като гост. Тимът от Единбург отбеляза по четири гола през двете полувремена, а домакините останаха с човек по-малко в 56-ата минута. Това е най-голямата победа на Хартс в елита от 1957 година.

В останалите срещи Дънди Юнайтед разгроми Хибърниън с 4:0, Абърдийн спечели с 4:2 при гостуването си на Килмарнък, а Фолкърк победи Сейнт Джонстън с 2:1.

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Снимки: Imago