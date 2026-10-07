Талант на Ман Юнайтед не може да избере между Барселона, Реал, Байерн и ПСЖ

Младата надежда Джей Джей Гейбриъл и неговото семейство все още не са взели окончателно решение къде футболистът на Манчестър Юнайтед да продължи развитието си, съобщава Sky Sports. Към него има голям интерес от грандовете Барселона, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен. Представители на Гейбриъл уведомиха Юнайтед преди близо месец за желанието на таланта да продължи футболния си път в друг клуб. След като навърши 16 години във вторник, офанзивният халф вече може да подпише договор с клуб от Европа срещу компенсация.

От Ман Юнайтед включиха в официалната снимка на първия отбор младия талант, който се разбунтува

Sky Sports информира в понеделник, че Юнайтед ще заведе съдебни дела срещу отбори, които се опитат да отмъкнат Гейбриъл. Към момента за фаворити за първи професионален договор на футболиста са считани испанските Барселона и Реал Мадрид. Гейбриъл дебютира за юношеския национален отбор на Англия до 17 години през пролетта, когато игра като титуляр в двубои с Фарьорските острови и Израел. Той все още няма мачове за представителния състав на Манчестър Юнайтед, но е част от отбора в младежката Шампионска лига.

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Снимки: Gettyimages