Манчестър Юнайтед организира контрола, но гледането е забранено

Манчестър Юнайтед ще изиграе неофициална контролна среща при закрити врата срещу швейцарския Лозана по време на паузата за националните отбори. Според информация на изданието „Телеграф“, притежаваният от „ИНЕОС“ тим на Лозана ще се изправи срещу „червените дяволи“ тази седмица, като целта на двата клуба е да поддържат състезателния ритъм и физическата форма на играчите си по време на триседмичното прекъсване на първенствата.

Организирането на проверката е преминало без логистични спънки заради общата собственост на двата клуба. Засега не се уточнява точното място на провеждане на срещата, макар че повечето клубове от английската Висша лига избраха да останат на територията на Обединеното кралство, вместо да пътуват на подготвителни лагери в страни с по-топъл климат.

Астън Вила също ще проведе тренировъчна контрола срещу Саутхамптън по време на удължената пауза, тъй като щабовете намират подобни мачове за далеч по-ефективни от стандартните занимания. Новият формат на международната пауза през септември и октомври постави сериозно предизвикателство пред клубните мениджъри в стремежа им да запазят кондицията на своите състезатели.

Мачът срещу швейцарците може да се окаже отлична възможност за Матайс де Лихт да натрупа игрови минути. Защитникът е близо до завръщане на терена след почти година извън строя заради травма в гърба, получена през миналия ноември, довела и до хирургическа интервенция през лятото.

Лозана заема последното място в швейцарската Суперлига след едва един успех в първите си девет срещи. В състава на тима фигурира бившият юноша на Юнайтед Тайлър Фредриксън, който премина в Швейцария през юли, както и преотстъпеният от „Олд Трафорд“ Секу Коне. Част от отбора е и Тео, по-малкият брат на Лукас Бергвал.

Настоящата пауза за националните гарнитури носи допълнителни главоболия на Манчестър Юнайтед заради нови здравословни проблеми. Бруно Фернандеш, който игра с болежки през последните три седмици, отпадна от състава на Португалия за двубоя срещу Норвегия. Патрик Доргу получи травма в задната част на бедрото в мача на Дания срещу Уелс и се завърна на клубната база в Карингтън за медицински прегледи, докато Маркъс Рашфорд и Коби Мейну не бяха на разположение за селекцията на Англия поради контузии.

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