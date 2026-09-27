Бруно Фернандеш отпадна от състава на Португалия, завръща се в Манчестър за лечение

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш няма да бъде на разположение на Португалия за предстоящия мач срещу Норвегия. Халфът отпадна от състава заради контузия, като ситуацията около него е определяна като по-сложна. Фернандеш вече е имал проблем с подобна травма, а допълнително ограничение идва от правилата на УЕФА за състава.

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Така селекционерът на Португалия Жорже Жезус ще трябва да се справи без една от ключовите си фигури в предстоящия двубой.Португалия ще продължи участието си в Лигата на нациите без своя капитан, докато Фернандеш ще се концентрира върху възстановяването си и завръщането в игра за Манчестър Юнайтед.

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Снимки: Gettyimages