Карик харесал младок, който може да получи шанс вместо Люк Шоу

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е бил впечатлен от изявите на Диего Леон и обмисля да го интегрира в първия отбор, съобщават различни източници. 19-годишният парагваец бе привлечен преди година на “Олд Трафорд”, когато за него бяха платени 4 милиона евро, но след като получи шанс в първите контроли под ръководството на Рубен Аморим бе пратен при юношите на тима. Той играе на позицията ляв защитник, която е силно проблематична при “червените дяволи”. Там те разполагат единствено с Люк Шоу като играч, а в последните мачове бе използван и Патрик Доргу, който показа сериозна нестабилност и допусна грешки.

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Диего Леон е впечатлил Карик с енергията си и в двете фази на играта и силното си желание по време на контролата с Лозана, която се игра при закрити врати и в която дебют направи друго ново попълнение - Карлос Балеба. Сега Леон може да бъде привикан да тренира с първия отбор и е възможно да получи шанс за изява при честите проблеми на Люк Шоу с травми.

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