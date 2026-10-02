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В Ман Юнайтед не са сигурни за бъдещето на Люк Шоу

  • 2 окт 2026 | 11:31
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В Ман Юнайтед не са сигурни за бъдещето на Люк Шоу

В Манчестър Юнайтед не са сигурни, че ще предложат нов договор на Люк Шоу, съобщават британските медии. Настоящият контракт на защитника изтича в края на сезона, клубът планира да започне преговори със своя футболист през следващата година.

Ръководството на 20-кратните шампиони на Англия иска да се убеди, че бранителят заслужава мястото си в състава. Мениджърът на "червените дяволи" Майкъл Карик продължава да харесва качествата на 31-годишния Шоу и би искал да разчита на него като титулярен ляв бек.

Проблемът е неяснотата относно това колко често Шоу реално ще бъде на разположение на отбора. Той вече пропусна мачове през този шампионат, а Юнайтед подхожда предпазливо към идеята да разчита на него в дългосрочен план, предвид непредсказуемото му физическо състояние. Това прави остатъка от сезона особено важен за клуба и самия играч. Люк Шоу е в Манчестър Юнайтед от 2014 година след трансфера си от Саутхамптън.

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