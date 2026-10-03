Най-скъпото лятно попълнение на Ман Юнайтед най-сетне дебютира

Манчестър Юнайтед получи добра новина по време на паузата за националните отбори, след като лятното попълнение Карлос Балеба дебютира за тима в контролна среща при закрити врата срещу Лозана-Спорт. „Червените дяволи“ спечелиха с 2:1, а халфът, привлечен от Брайтън за 70 милиона паунда, най-сетне се завърна на терена след контузия в глезена, която му попречи да дебютира в официален мач. Камерунецът бе на резервната скамейка при равенството 1:1 с Фулъм, но тогава не се появи в игра.

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Завръщането на Балеба е навременен тласък за мениджъра Майкъл Карик, който има основания за притеснения заради проблемите с контузии в състава. Бруно Фернандеш пропусна мача на Португалия срещу Норвегия заради травма, но впоследствие се възстанови и започна като титуляр при победата с 4:2. Нуcаир Мазрауи пък напусна принудително двубоя на Мароко срещу Лесото, след като падна тежко при единоборство.

Маркъс Рашфорд и Коби Мейну също отпаднаха от състава на Англия преди паузата, а Амад Диало, Бенямин Шешко и Патрик Доргу остават сред играчите, чието физическо състояние предизвиква въпросителни. Манчестър Юнайтед ще поднови участието си във Висшата лига на 10 октомври с домакинство на Тотнъм, като Карик се надява да разполага с възможно най-много от основните си футболисти.

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Снимки: Gettyimages