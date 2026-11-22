Брюж разгроми Мехелен и оглави класирането в Белгия

Брюж постигна впечатляваща победа с 5:1 при гостуването си на Мехелен в среща от 12-ия кръг на белгийската Юпилер Про Лига. С успеха футболистите на Иван Леко събраха 31 точки и поне временно излязоха начело в класирането, изпреварвайки с две точки шампиона Роял Юнион СЖ, който има мач по-малко.

Гостите поведоха в 32-рата минута с попадение на Феликс Льомарешал, чийто удар рикошира в защитник. Само четири минути по-късно Николо Тресолди удвои преднината на Брюж, а в 61-вата минута отбеляза втория си гол в срещата и направи резултата класически. До края резервата Уго Сике се разписа за 4:0, а Ромео Вермон реализира дузпа в 83-тата минута. Малко след това Гора Диуф отбеляза почетното попадение за домакините.

Тресолди вече има 10 гола в белгийското първенство през сезона. Убедителният успех е и отлична подготовка за предстоящия сблъсък на Брюж с Ливърпул в Шампионската лига.

В друг от съботните двубои Генк разгроми Ла Лувиер с 3:0. Домакините решиха всичко още преди почивката с попадения на Брайън Хейнен, Кристиан Равих и Рафиу Дуросинми.

Шарлероа и Синт Трюйден завършиха 2:2, като гостите стигнаха до равенството с гол на Пупе в 89-ата минута.

В най-драматичната среща от вечерта Зюлте Варегем навакса два гола пасив и завърши 2:2 срещу Роял Антверп. Гостите поведоха с попадения на Артур Вермеерен и Модибо Фофана, но след почивката Тобиас Хедъл и Малик Мбайе възстановиха равенството. Антверп остана с десет души в 67-ата минута, а в заключителните минути Зюлте Варегем пропусна и дузпа, която можеше да донесе пълен обрат.

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Снимки: Imago