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Нов удар за Манчестър Юнайтед: още един контузен след проблема с Бруно Фернандеш

  • 28 сеп 2026 | 12:42
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Нов удар за Манчестър Юнайтед: още един контузен след проблема с Бруно Фернандеш

Манчестър Юнайтед е изправен пред нови притеснения, свързани с контузии, само дни след като Бруно Фернандеш получи травма в мача на Португалия срещу Уелс от Лигата на нациите. Патрик Доргу беше принудително заменен по време на двубоя на Дания срещу Уелс в неделя следобед, което предизвика допълнителни тревоги в щаба на английския тим.

Доргу започна като титуляр на лявото крило за датския национален отбор, воден от Брайън Ример, но 21-годишният талант издържа едва 30 минути. Футболистът на „червените дяволи“ беше забелязан да пада на тревата в израз на разочарование, държейки се за крака, преди Мохамед Дарами да бъде повикан да го замени. При напускането на терена Доргу видимо накуцваше, което е повод за безпокойство не само за Дания, която има още два мача в настоящата пауза за национални отбори, но и за Юнайтед.

Майкъл Карик ще се надява, че контузиите, които Доргу и Фернандеш имат в момента, ще отшумят до завръщането им в клубния футбол след малко по-малко от две седмици, имайки предвид настоящия списък с контузени в Юнайтед.

Маркъс Рашфорд и Коби Мейну взеха решение да откажат повиквателните от Томас Тухел за Англия, за да дадат приоритет на възстановяването си от леки травми, докато Бенямин Шешко също се оттегли от състава на Словения заради проблем с крака.

Матайс де Лихт не е играл за „червените дяволи“ от миналия ноември поради контузия в гърба, а Мануел Угарте е друг дългосрочно отсъстващ заради травма в коляното, получена това лято. Том Хийтън, Карл Дарлоу и Амад Диало също са извън строя в момента.

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Снимки: Imago

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