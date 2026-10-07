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Бербатов е едно от лицата на Ман Юнайтед при представянето на нова ретро колекция

  • 7 окт 2026 | 17:58
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Бербатов е едно от лицата на Ман Юнайтед при представянето на нова ретро колекция

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов стана част от рекламната кампания на Манчестър Юнайтед и Адидас, която провокира новата колекция от спортна екипировка. Бившият футболист на “червените дяволи” пусна снимка в профилите си анцуг, а малко по-късно и от официалната страница на клуба пуснаха цяла фотосесия, в която участва още Брайън Мбемо.

Според сайтът на клуба ретро колекцията отразява съчетание на класическия спортен стил с историята на клуба, обединяващи всичко в идентичността на Юнайтед с модерната улична мода. Бербатов премина на “Олд Трафорд” през лятото на 2008 година и прекара в тима четири сезона, в които записа общо 149 двубоя, в които отбеляза 56 гола с екипа на тима. В последните години той често участва в различни инициативи и благотворителни двубои на клуба.

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