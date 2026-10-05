Защо скандалът с Манчестър Сити хвърля светлина върху финансите на Манчестър Юнайтед

Докладът на независимата комисия към Висшата лига беше категоричен: приходите на Манчестър Сити са били изкуствено завишени с над 830 милиона паунда. С други думи, собствениците на "гражданите" години наред са заобикаляли финансовите правила, наливайки средства в клуба, които не е трябвало да бъдат отчитани като спонсорски договори.

Това разкритие съвпадна по време с отчета на Манчестър Юнайтед към Нюйоркската фондова борса за финансовата година, приключила на 30 юни 2026 г. В документите се посочва, че плащанията по лихви са нараснали от 34 милиона на 37 милиона паунда. По изчисления на футболния финансов анализатор "Суис Рамбъл“, общата сума на изплатените нетни лихви от семейство Глейзър след тяхното придобиване чрез заеми през 2005 г. вече достига 852 милиона паунда.

Този паралел подчертава нагледно разликата в управлението на двата гранда: докато при единия клуб собствениците са наливали колосални суми, при другия сходна огромна стойност е напуснала касата под формата на лихвени плащания.

£800m in, £800m out - Why Man City scandal shines light on Man Utd finances https://t.co/p2oA14P3ZW — BBC News (UK) (@BBCNews) October 5, 2026

Главният изпълнителен директор на „червените дяволи“ Омар Берада, който пристигна именно от Манчестър Сити, коментира финансовите резултати на клуба, като изтъкна необходимостта от устойчивост: "Макар тези резултати да потвърждават, че се движим в правилна посока, ще продължим да подхождаме дисциплинирано, за да гарантираме стабилността на нашите финанси."

Юнайтед отчете рекордни приходи от 677,6 милиона паунда след класирането си на трето място във Висшата лига и завръщането в Шампионската лига, като прогнозите за сезон 2026/27 сочат ръст до 760 милиона паунда. Въпреки това внимателният тон на Берада отразява сериозни финансови предизвикателства.

Клубът потвърди разходи от 191,7 милиона паунда за нови попълнения като Карлос Балеба, Андрей Сантос и Юри Тилеманс, както и за таланти от академията като Тайнан Томпсън, с разсрочени плащания през следващите пет години. Заедно с това Юнайтед изтегли нов заем от 90 милиона паунда, което увеличи общия дълг до внушителните 1,15 милиарда паунда - почти двойно повече спрямо 667 милиона паунда през юни 2021 г.

🔴 Manchester United’s wage bill dropped to £302m last season — the club’s lowest spending on salaries in six years 🔴 Generated a record £677.6m in revenue, driven largely by a third-place Premier League finish 🔴 United reported a bottom-line loss of £43m marking the seventh consecutive year of losses that now total nearly £450m since 2019 🔴 Total financial debt climbed to £689m by the end of June, representing a £52m increase over the previous year 🔴 Wages-to-revenue ratio fell to 44.6 percent, the lowest proportion of income spent on player costs in 18 years 🔴 United invested £63.5m to acquire 25 acres of land near Old Trafford, a plot intended to house a future 100,000-seat stadium 🔴 Cash on hand has dwindled to £67.2m a 13-year low that sits far below the £300m the club held before the pandemic 🔴 Debt restructuring has increased costs, with a new $550m loan carrying a 5.36 percent interest rate, up from the previous 3.79 percent, though short-term borrowings have reduced 🔴 AC Milan’s decision to hire former United manager Ruben Amorim just five months after his sacking saved the club £8.5m in severance payments @CWeatherspoon_ analyses Manchester United's 2025-26 finances. Free to read: https://t.co/9NKsEkugd6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 23, 2026

Преди 30 юни трансферният дълг на клуба възлизаше на 375 милиона паунда, от които 218 милиона трябва да бъдат изплатени до средата на 2027 г. Освен това Юнайтед има потенциални бъдещи бонуси за още 122,8 милиона паунда при постигане на определени спортни цели от новопривлечените футболисти.

При преструктурирането на дълга през юни бяха добавени 125 милиона долара (94,36 милиона паунда), а 63,5 милиона паунда бяха отделени за придобиване на терени за предложения проект за нов стадион. Този разход предизвика недоволство сред част от привържениците, които смятат, че средствата е трябвало да бъдат вложени директно в състава, воден от Майкъл Карик.

По отношение на заплатите Юнайтед успя да свие бюджета си до 302 милиона паунда за сезон 2025/26 (спрямо 313 милиона за предходната година) заради отсъствието от европейските турнири. Съотношението на възнагражденията спрямо клубния оборот падна до отличните 45%.

Въпреки относително скромните нетни разходи на трансферния пазар това лято (148 милиона паунда), клубът продължава да изпитва затруднения при продажбата на футболисти. През последния прозорец бяха генерирани едва 47 милиона паунда от продажби, което постави тима на 11-о място във Висшата лига по този показател.

Откакто Ромелу Лукаку бе продаден на Интер за 74 милиона паунда през 2019 г., Юнайтед е успял да вземе над 25 милиона паунда само за четирима играчи: Мейсън Грийнууд, Скот Мактоминей, Расмус Хьойлунд и Алехандро Гарначо.

Тенденцията се запази и това лято с раздялата с млади състезатели. Радек Витек премина в Мидълзбро със сделка, която може да донесе до 14 милиона паунда, Тоби Колиър бе продаден на Уест Бромич, а защитници като Тайлър Фредриксън и Джеймс Овъри напуснаха без трансферна сума.

Във всички тези сделки обаче са заложени сериозни клаузи за процент от бъдеща продажба и опции за обратно откупуване, което е част от новата стратегия на Манчестър Юнайтед за генериране на по-високи приходи от изходящи трансфери.

Привържениците на „червените дяволи“ изразиха своето недоволство срещу собствениците на клуба с пореден протест, състоял се преди домакинската загуба от Манчестър Сити на 13 септември.

🚨 𝐀𝐥𝐥 𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐞𝐞𝐤. The Premier League's case against City has delivered one of the most stunning football stories of the past 30 years. And it could reach Old Trafford too. 👀 🔴 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: United could be in line for it. 🔴 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲𝘀: There's even the potential for the 2011/12 and 2017/18 league titles to be reassessed. For now, though, the club are keeping schtum on events at the Etihad. But there's a potential awkward twist closer to home. The independent commission came down hard on "sham" commercial deals. No names were mentioned, but it isn't a great look for Omar Berrada, now United's chief executive. Berrada is a former City employee. During the period the charges relate to, he was head of international business development, director of partnership sales and chief operating officer. Job titles like those are bound to raise eyebrows after this verdict. #MUFC #ManchesterUnited #ManCity #PremierLeague — Duru Miracle (@DuruMiracle11) October 4, 2026

През юни 2023 г. отборите от Висшата лига гласуваха за ограничаване на бъдещите придобивания чрез дългово финансиране до приблизително 65% от стойността на съответния клуб. Тази мярка бе приета като реакция на сделката за поглъщането на Бърнли от "АЛК Капитал" през декември 2020 г., макар че според множество фенове на Юнайтед подобно решение е закъсняло с цели 18 години.

Негативният шум около скандала с Манчестър Сити косвено насочи вниманието и към финансовото състояние на „Олд Трафорд“.

Тъй като пълното изплащане на огромния дълг изглежда малко вероятно в обозримо бъдеще, Берада и неговият екип са изправени пред сложно предизвикателство. Те трябва да балансират между строгия контрол върху разходите, погасяването на висящите трансферни вноски, ограничаването на револвиращия кредитен лимит и финансирането на нов стадион, като едновременно с това осигурят достатъчно средства за конкурентоспособен състав на терена.

Разликата в европейските приходи е показателна: през сезон 2017/18 Юнайтед спечели 80 милиона паунда от наградни фондове за достигането си до четвъртфиналите на Шампионската лига, докато през кампанията 2024/25 прибра едва 31 милиона паунда за участие във финала на Лига Европа. Освен това последният договор за екипировка с "Адидас" предвижда годишна глоба от 10 милиона паунда, ако клубът не успее да се класира за най-престижния европейски турнир.

Когато Карик изведе тима си срещу намиращия се на дъното в класирането Тотнъм на „Олд Трафорд“ на 10 октомври, основната цел ще бъде изкачване от незавидното 12-о място в таблицата. Макар крайната цел за сезона да не е официално формулирана, за всички е ясно, че завръщането в Шампионската лига е от ключово значение за бъдещето на клуба.

Саймън Стоун, "Би Би Си"

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Снимки: Gettyimages