Защо скандалът с Манчестър Сити хвърля светлина върху финансите на Манчестър Юнайтед

Докладът на независимата комисия към Висшата лига беше категоричен: приходите на Манчестър Сити са били изкуствено завишени с над 830 милиона паунда. С други думи, собствениците на "гражданите" години наред са заобикаляли финансовите правила, наливайки средства в клуба, които не е трябвало да бъдат отчитани като спонсорски договори.
Това разкритие съвпадна по време с отчета на Манчестър Юнайтед към Нюйоркската фондова борса за финансовата година, приключила на 30 юни 2026 г. В документите се посочва, че плащанията по лихви са нараснали от 34 милиона на 37 милиона паунда. По изчисления на футболния финансов анализатор "Суис Рамбъл“, общата сума на изплатените нетни лихви от семейство Глейзър след тяхното придобиване чрез заеми през 2005 г. вече достига 852 милиона паунда.
Този паралел подчертава нагледно разликата в управлението на двата гранда: докато при единия клуб собствениците са наливали колосални суми, при другия сходна огромна стойност е напуснала касата под формата на лихвени плащания.
Главният изпълнителен директор на „червените дяволи“ Омар Берада, който пристигна именно от Манчестър Сити, коментира финансовите резултати на клуба, като изтъкна необходимостта от устойчивост: "Макар тези резултати да потвърждават, че се движим в правилна посока, ще продължим да подхождаме дисциплинирано, за да гарантираме стабилността на нашите финанси."
Юнайтед отчете рекордни приходи от 677,6 милиона паунда след класирането си на трето място във Висшата лига и завръщането в Шампионската лига, като прогнозите за сезон 2026/27 сочат ръст до 760 милиона паунда. Въпреки това внимателният тон на Берада отразява сериозни финансови предизвикателства.
Клубът потвърди разходи от 191,7 милиона паунда за нови попълнения като Карлос Балеба, Андрей Сантос и Юри Тилеманс, както и за таланти от академията като Тайнан Томпсън, с разсрочени плащания през следващите пет години. Заедно с това Юнайтед изтегли нов заем от 90 милиона паунда, което увеличи общия дълг до внушителните 1,15 милиарда паунда - почти двойно повече спрямо 667 милиона паунда през юни 2021 г.
Преди 30 юни трансферният дълг на клуба възлизаше на 375 милиона паунда, от които 218 милиона трябва да бъдат изплатени до средата на 2027 г. Освен това Юнайтед има потенциални бъдещи бонуси за още 122,8 милиона паунда при постигане на определени спортни цели от новопривлечените футболисти.
При преструктурирането на дълга през юни бяха добавени 125 милиона долара (94,36 милиона паунда), а 63,5 милиона паунда бяха отделени за придобиване на терени за предложения проект за нов стадион. Този разход предизвика недоволство сред част от привържениците, които смятат, че средствата е трябвало да бъдат вложени директно в състава, воден от Майкъл Карик.
По отношение на заплатите Юнайтед успя да свие бюджета си до 302 милиона паунда за сезон 2025/26 (спрямо 313 милиона за предходната година) заради отсъствието от европейските турнири. Съотношението на възнагражденията спрямо клубния оборот падна до отличните 45%.
Въпреки относително скромните нетни разходи на трансферния пазар това лято (148 милиона паунда), клубът продължава да изпитва затруднения при продажбата на футболисти. През последния прозорец бяха генерирани едва 47 милиона паунда от продажби, което постави тима на 11-о място във Висшата лига по този показател.
Откакто Ромелу Лукаку бе продаден на Интер за 74 милиона паунда през 2019 г., Юнайтед е успял да вземе над 25 милиона паунда само за четирима играчи: Мейсън Грийнууд, Скот Мактоминей, Расмус Хьойлунд и Алехандро Гарначо.
Тенденцията се запази и това лято с раздялата с млади състезатели. Радек Витек премина в Мидълзбро със сделка, която може да донесе до 14 милиона паунда, Тоби Колиър бе продаден на Уест Бромич, а защитници като Тайлър Фредриксън и Джеймс Овъри напуснаха без трансферна сума.
Във всички тези сделки обаче са заложени сериозни клаузи за процент от бъдеща продажба и опции за обратно откупуване, което е част от новата стратегия на Манчестър Юнайтед за генериране на по-високи приходи от изходящи трансфери.
Привържениците на „червените дяволи“ изразиха своето недоволство срещу собствениците на клуба с пореден протест, състоял се преди домакинската загуба от Манчестър Сити на 13 септември.
През юни 2023 г. отборите от Висшата лига гласуваха за ограничаване на бъдещите придобивания чрез дългово финансиране до приблизително 65% от стойността на съответния клуб. Тази мярка бе приета като реакция на сделката за поглъщането на Бърнли от "АЛК Капитал" през декември 2020 г., макар че според множество фенове на Юнайтед подобно решение е закъсняло с цели 18 години.
Негативният шум около скандала с Манчестър Сити косвено насочи вниманието и към финансовото състояние на „Олд Трафорд“.
Тъй като пълното изплащане на огромния дълг изглежда малко вероятно в обозримо бъдеще, Берада и неговият екип са изправени пред сложно предизвикателство. Те трябва да балансират между строгия контрол върху разходите, погасяването на висящите трансферни вноски, ограничаването на револвиращия кредитен лимит и финансирането на нов стадион, като едновременно с това осигурят достатъчно средства за конкурентоспособен състав на терена.
Разликата в европейските приходи е показателна: през сезон 2017/18 Юнайтед спечели 80 милиона паунда от наградни фондове за достигането си до четвъртфиналите на Шампионската лига, докато през кампанията 2024/25 прибра едва 31 милиона паунда за участие във финала на Лига Европа. Освен това последният договор за екипировка с "Адидас" предвижда годишна глоба от 10 милиона паунда, ако клубът не успее да се класира за най-престижния европейски турнир.
Когато Карик изведе тима си срещу намиращия се на дъното в класирането Тотнъм на „Олд Трафорд“ на 10 октомври, основната цел ще бъде изкачване от незавидното 12-о място в таблицата. Макар крайната цел за сезона да не е официално формулирана, за всички е ясно, че завръщането в Шампионската лига е от ключово значение за бъдещето на клуба.
Саймън Стоун, "Би Би Си"Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages