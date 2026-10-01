Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус

Евертън иска Копмейнерс

  • 1 окт 2026 | 05:29
  • 574
  • 0
Евертън иска Копмейнерс

Бъдещето на Тюн Копмейнерс в Ювентус е поставено под въпрос, след като торинският гранд е готов да се раздели с 28-годишния нидерландски полузащитник. Макар че халфът попада в плановете на Лучано Спалети, към момента той изпълнява предимно ротационни функции и започна като титуляр само в един от първите шест мача за сезона. Поради тази причина ръководството на клуба гледа с добро око на евентуална раздяла с него.

Към нидерландеца има сериозен интерес от английската Висша лига. Според информация на авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, Евертън иска да привлече Копмейнерс по време на зимния трансферен прозорец. Клубът от Ливърпул следеше изявите му още в края на лятото, но тогава до сделка не се стигна, като през януари се очаква нов опит за подписването му.

Италианският източник допълва, че „Старата госпожа“ се надява да продаде полузащитника, чийто договор е валиден до юни 2029 година, за сума около 25 милиона евро. В случай че подобна оферта не постъпи, от Ювентус са склонни да го преотстъпят под наем, за да възвърне пазарната си стойност, и впоследствие да търсят продажба през лятото на 2027 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Душан Влахович бързо се възстанови от контузията си

Душан Влахович бързо се възстанови от контузията си

  • 1 окт 2026 | 01:42
  • 622
  • 0
Италия избра стадионите за Евро 2032

Италия избра стадионите за Евро 2032

  • 1 окт 2026 | 00:41
  • 3112
  • 2
Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

  • 1 окт 2026 | 00:14
  • 15211
  • 46
Селекционерът на Дания: Феновете подценяват Кристиано Роналдо

Селекционерът на Дания: Феновете подценяват Кристиано Роналдо

  • 30 сеп 2026 | 22:48
  • 1294
  • 3
Роналдо си събра багажа и заяви: В подходящ момент ще кажа цялата истина!

Роналдо си събра багажа и заяви: В подходящ момент ще кажа цялата истина!

  • 30 сеп 2026 | 22:20
  • 21150
  • 123
От португалската федерация излязоха с лаконично съобщение за отсъствието на Роналдо

От португалската федерация излязоха с лаконично съобщение за отсъствието на Роналдо

  • 30 сеп 2026 | 21:54
  • 4404
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

  • 30 сеп 2026 | 20:05
  • 40789
  • 175
Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 19:33
  • 52187
  • 22
Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

  • 1 окт 2026 | 00:14
  • 15211
  • 46
Балкан дебютира в ЕвроКъп със загуба в Германия

Балкан дебютира в ЕвроКъп със загуба в Германия

  • 30 сеп 2026 | 21:56
  • 11464
  • 16
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 22082
  • 91