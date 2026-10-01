Евертън иска Копмейнерс

Бъдещето на Тюн Копмейнерс в Ювентус е поставено под въпрос, след като торинският гранд е готов да се раздели с 28-годишния нидерландски полузащитник. Макар че халфът попада в плановете на Лучано Спалети, към момента той изпълнява предимно ротационни функции и започна като титуляр само в един от първите шест мача за сезона. Поради тази причина ръководството на клуба гледа с добро око на евентуална раздяла с него.

Към нидерландеца има сериозен интерес от английската Висша лига. Според информация на авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, Евертън иска да привлече Копмейнерс по време на зимния трансферен прозорец. Клубът от Ливърпул следеше изявите му още в края на лятото, но тогава до сделка не се стигна, като през януари се очаква нов опит за подписването му.

Италианският източник допълва, че „Старата госпожа“ се надява да продаде полузащитника, чийто договор е валиден до юни 2029 година, за сума около 25 милиона евро. В случай че подобна оферта не постъпи, от Ювентус са склонни да го преотстъпят под наем, за да възвърне пазарната си стойност, и впоследствие да търсят продажба през лятото на 2027 година.

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Снимки: Gettyimages