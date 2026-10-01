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Повишаването на капитала дава нови сили на Ювентус на трансферния пазар

  • 1 окт 2026 | 03:58
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Повишаването на капитала дава нови сили на Ювентус на трансферния пазар

Финансовата инжекция и осигуреният аванс от страна на „Ексор“ не освобождават от отговорност „Ювентус“ и хората, натоварени с мисията да върнат гранда сред най-силните клубове в света. Напротив, категоричният знак на доверие от собствениците задължава ръководните фигури да докажат, че заслужават позициите си. От главния изпълнителен директор Джовани Карневали до старши треньора Лучано Спалети – всеки има точно определена роля за постигането на поставените клубни цели, пише "Гадзета дело Спорт".

Приоритети и финансова обезпеченост

Ръководството на клуба вече очерта курса: отборът трябва незабавно да се върне на победния път, да си осигури участие в Шампионската лига и да се бори за трофеи. Елкан чрез „Ексор“ даде ясно да се разбере, че постигането на минималните спортни цели е водещ приоритет за инвестициите, тъй като от това зависи цялостният растеж на клуба. Поради тази причина през януари спортно-техническото звено ще разполага с ресурс за трансфери, в случай че се наложат корекции за гарантиране на резултатите. Всички решения ще се взимат съгласувано със Спалети с оглед на бъдещето на проекта.

Ювентус обяви 66 милиона евро загуба, но планира мащабно увеличение на капитала
Ювентус обяви 66 милиона евро загуба, но планира мащабно увеличение на капитала

До края на 2026 година отговорните фактори в „Юве“ трябва да определят точните ходове, които да осигурят на тима класиране в първата четворка и квота за Шампионската лига, достигане поне до полуфиналите за Купата на Италия, както и участие в решителните фази на Лига Европа с амбиция за спечелване на турнира. Всяка сделка през зимния прозорец ще трябва да бъде съобразена с финансовия феърплей на УЕФА, а евентуални корекции могат да се извършват и чрез изходящи трансфери преди приключването на финансовата година на 30 юни.

Важно е да се отбележи, че макар част от одобрените 250 милиона евро капиталово увеличение да може да отиде за селекция, авансовите 60 милиона евро са предназначени единствено за осигуряване на моментна ликвидност и нямат пряка връзка с януарския пазар. Клубът ще анализира възможностите за изходящи трансфери на футболисти, които не оправдават очакванията – като например Копмейнерс – за да освободи пространство за входящи попълнения.

От доста време се работи по намирането на ляв флангови играч, а на дневен ред остава и желанието на Спалети за привличане на физически мощен централен нападател, докато паралелно се оценява представянето на Екхатор. При евентуална раздяла с Копмейнерс, комбинирана с контузиите на Тюрам и Локатели, на „Континаса“ могат да насочат усилията си към привличането на полузащитник от висока европейска класа.

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