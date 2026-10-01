Повишаването на капитала дава нови сили на Ювентус на трансферния пазар

Финансовата инжекция и осигуреният аванс от страна на „Ексор“ не освобождават от отговорност „Ювентус“ и хората, натоварени с мисията да върнат гранда сред най-силните клубове в света. Напротив, категоричният знак на доверие от собствениците задължава ръководните фигури да докажат, че заслужават позициите си. От главния изпълнителен директор Джовани Карневали до старши треньора Лучано Спалети – всеки има точно определена роля за постигането на поставените клубни цели, пише "Гадзета дело Спорт".

Приоритети и финансова обезпеченост

Ръководството на клуба вече очерта курса: отборът трябва незабавно да се върне на победния път, да си осигури участие в Шампионската лига и да се бори за трофеи. Елкан чрез „Ексор“ даде ясно да се разбере, че постигането на минималните спортни цели е водещ приоритет за инвестициите, тъй като от това зависи цялостният растеж на клуба. Поради тази причина през януари спортно-техническото звено ще разполага с ресурс за трансфери, в случай че се наложат корекции за гарантиране на резултатите. Всички решения ще се взимат съгласувано със Спалети с оглед на бъдещето на проекта.

Ювентус обяви 66 милиона евро загуба, но планира мащабно увеличение на капитала

До края на 2026 година отговорните фактори в „Юве“ трябва да определят точните ходове, които да осигурят на тима класиране в първата четворка и квота за Шампионската лига, достигане поне до полуфиналите за Купата на Италия, както и участие в решителните фази на Лига Европа с амбиция за спечелване на турнира. Всяка сделка през зимния прозорец ще трябва да бъде съобразена с финансовия феърплей на УЕФА, а евентуални корекции могат да се извършват и чрез изходящи трансфери преди приключването на финансовата година на 30 юни.

Важно е да се отбележи, че макар част от одобрените 250 милиона евро капиталово увеличение да може да отиде за селекция, авансовите 60 милиона евро са предназначени единствено за осигуряване на моментна ликвидност и нямат пряка връзка с януарския пазар. Клубът ще анализира възможностите за изходящи трансфери на футболисти, които не оправдават очакванията – като например Копмейнерс – за да освободи пространство за входящи попълнения.

От доста време се работи по намирането на ляв флангови играч, а на дневен ред остава и желанието на Спалети за привличане на физически мощен централен нападател, докато паралелно се оценява представянето на Екхатор. При евентуална раздяла с Копмейнерс, комбинирана с контузиите на Тюрам и Локатели, на „Континаса“ могат да насочат усилията си към привличането на полузащитник от висока европейска класа.

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