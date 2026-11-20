Стаматов влезе от пейката при равенство на Торпедо (Кутаиси)

Динамо (Тбилиси) и Торпедо (Кутаиси) завършиха 1:1 в двубой от 33-тия кръг на грузинското първенство. Дино Скоруп (8') даде преднина на гостите, а Халид Долтмурзиев (76') изравни за домакините. Българският защитник Матео Стаматов се появи в игра за Торпедо Кутаиси в 76-ата минута.

Гостите поведоха още в 8-ата минута, когато Дино Скоруп се разписа след асистенция на Диего Деисадзе.

Динамо успя да възстанови равенството в 76-ата минута с попадение на Халид Долтмурзиев.

Съставът от Тбилиси получи отличен шанс да стигне и до победата, след като в 80-ата минута домакините получиха право да изпълнят дузпа. Ника Нинуа застана зад топката, но вратарят Ото Гошадзе спаси удара му.

След равенството Динамо Тбилиси заема 2-рото място с 59 точки, а Торпедо Кутаиси е пети с 44.

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