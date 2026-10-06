Хари Кейн изравни рекорда на Питър Шилтън

Голмайсторът на Англия Хари Кейн изравни тази вечер рекорда на Питър Шилтън за най-много срещи с националната фланелка. Двамата имат по 125 мача, а зад тях са Уейн Рууни (120) и Дейвид Бекъм (115).

Нападателят дебютира преди повече от 11 години - на 21 март 2015 г., по време на квалификацията за Евро 2016 срещу Литва. Тогава той се разписва само 79 секунди след появата си като резерва.

A truly remarkable milestone 👑 Harry Kane is set to level Peter Shilton’s record for the most #ThreeLions caps of all-time. https://t.co/rgwzZpp3gO — England (@England) October 6, 2026

Освен постижението, което изравнява тази вечер, Кейн държи и рекордите за най-много голове за Англия (90), най-много мачове на големи турнири (36), най-много попадения на големи турнири (21), най-много мачове като капитан на големи турнири (32) и най-много голове на "Уембли" с националната фланелка (31).

"Да, специално е. Вълнението от това, което предстои... Никога не приемам нещата за даденост. Тази вечер е специална, но трябва да се съсредоточа върху задачата, която имам. Когато дебютирах за Англия, имах чувството, че чакам цяла вечност край тъчлинията преди да вляза в игра. Да се ​​появиш на терена на „Уембли“, да отбележиш гол само след няколко минути – това беше началото на нещо специално. Изключително горд съм. Беше невероятно и имах късмета да преживея подобни моменти още няколко пъти", заяви Кейн преди двубоя с Чехия на "Уембли".

Кейн ще играе тази вече със специална фланелка, на която е изписано постижението му.

A special shirt for a special occasion ✨ https://t.co/5NYxgX6P4R — England (@England) October 6, 2026

Самият Шилтън поздрави Кейн в специално обръщение:

"Искам просто да те поздравя за това, че изравни рекорда ми по брой мачове за Англия. Сигурен съм, че през ноември ще го подобриш – а може би дори ще поставиш рекорд, който никога няма да бъде надминат, защото продължаваш да се представяш на високо ниво, Хари, играеш силно и бележиш голове.

Знам колко много отдаденост и упорит труд си вложил, за да постигнеш това, особено като нападател. Беше страхотен капитан и ще продължиш да бъдеш такъв. Желая ти успех в днешния мач.“

A personal message for @HKane ⚽️ @England @FA @FIFAcom @TTuchelofficial 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/E3kqnt0Bur — Peter Shilton (@Peter_Shilton) October 6, 2026

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Снимки: Imago