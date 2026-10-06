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Хари Кейн изравни рекорда на Питър Шилтън

  • 6 окт 2026 | 21:31
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Хари Кейн изравни рекорда на Питър Шилтън

Голмайсторът на Англия Хари Кейн изравни тази вечер рекорда на Питър Шилтън за най-много срещи с националната фланелка. Двамата имат по 125 мача, а зад тях са Уейн Рууни (120) и Дейвид Бекъм (115).

Нападателят дебютира преди повече от 11 години - на 21 март 2015 г., по време на квалификацията за Евро 2016 срещу Литва. Тогава той се разписва само 79 секунди след появата си като резерва.

Освен постижението, което изравнява тази вечер, Кейн държи и рекордите за най-много голове за Англия (90), най-много мачове на големи турнири (36), най-много попадения на големи турнири (21), най-много мачове като капитан на големи турнири (32) и най-много голове на "Уембли" с националната фланелка (31).

"Да, специално е. Вълнението от това, което предстои... Никога не приемам нещата за даденост. Тази вечер е специална, но трябва да се съсредоточа върху задачата, която имам. Когато дебютирах за Англия, имах чувството, че чакам цяла вечност край тъчлинията преди да вляза в игра. Да се ​​появиш на терена на „Уембли“, да отбележиш гол само след няколко минути – това беше началото на нещо специално. Изключително горд съм. Беше невероятно и имах късмета да преживея подобни моменти още няколко пъти", заяви Кейн преди двубоя с Чехия на "Уембли".

Кейн ще играе тази вече със специална фланелка, на която е изписано постижението му.

Самият Шилтън поздрави Кейн в специално обръщение:

"Искам просто да те поздравя за това, че изравни рекорда ми по брой мачове за Англия. Сигурен съм, че през ноември ще го подобриш – а може би дори ще поставиш рекорд, който никога няма да бъде надминат, защото продължаваш да се представяш на високо ниво, Хари, играеш силно и бележиш голове.

Знам колко много отдаденост и упорит труд си вложил, за да постигнеш това, особено като нападател. Беше страхотен капитан и ще продължиш да бъдеш такъв. Желая ти успех в днешния мач.“

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Снимки: Imago

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